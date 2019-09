Flora Canto/ Da moglie di Enrico Brignano a star di Tale e Quale Show 2019

Flora Canto ha deciso di mettersi in gioco in prima persona e anche se il pubblico la conosce già come compagna di vita di Enrico Brignano, avrà modo di riscoprirla in una nuova veste grazie a Tale e Quale Show 2019. La neo concorrente ha già acceso i motori per questa sua nuova avventura, affrontando al pari dei suoi rivali la prima settimana di prove. Flora ha già messo però le mani avanti: “sono una delle più scarse”, rivela in un’intervista a Today. Questo non le impedirà di dare tutta se stessa, anche se la sfida sarà una vera e propria salita. Per adesso la sua ammirazione non va solo agli altri concorrenti, ma anche al conduttore Carlo Conti. “Quel timoniere che si porta la ciurma dietro con disinvoltura”, dice elogiando le sue doti di coordinatore. Per la Canto si prepara inoltre un’altra sorpresa, anche se è già al corrente di tutto. Brignano infatti sarà uno dei giudici d’onore previsto per una delle puntate del programma della tv pubblica. “Per essere corretta lo minaccio da casa”, dice con ironia. Per Flora ci sarà almeno una tifosa in prima linea: la figlioletta Martina, che spera ancora di vederla imitare alcuni dei suoi idoli, come Masha e Orso.

Flora Canto, Tale e Quale Show: un’estate complicata

L’estate ha messo a dura prova Flora Canto e il suo organismo, anche se ha potuto contare sulla vicinanza del compagno Enrico Brignano. Ha lasciato infatti l’ospedale solo alcune settimane prima delle prove di Tale e Quale Show 2019, dove è stata ricoverata per alcuni giorni in previsione di un intervento. Tutto riuscito al meglio, scrive in un post di fine agosto, ringraziando la sua famiglia per esserle stata vicino in un momento così difficile. “Devo recuperare velocemente!”, continua parlando della sua nuova avventura settembrina, chiedendo anche agli ammiratori di non prendersela con lei nel caso in cui dovesse stonare durante la competizione. “Ultimo giorno di riposo, domani entriamo nella modalità Tale e Quale Show”, scrive in un altro post su Instagram la settimana scorsa. “Sono certa che insieme ci divertimento… io di sicuro vi farò divertire”, dice con quel sorriso che più la caratterizza. Per Flora il mese di settembre si è trasformata anche in un’altra prima volta che non ha nulla a che vedere con il talent. Si tratta del primo giorno di scuola di sua figlia Martina: “Mentre ti allontani camminando, diventi sempre più piccola. Eppure stai diventando sempre più grande”, scrive in un post condividendo una foto della sua “topolina”.

Flora Canto alle prese con il primo giorno di scuola…





