Flora Canto, da Uomini e Donne al matrimonio con Enrico Brignano/ Lo sfogo “Non sono solo la moglie di”

Enrico Brignano è sempre più innamorato della moglie Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne ed oggi conduttrice e personaggio televisivo. I due si sono incontrati grazie allo zampino di Giancarlo Magalli come ha rivelato proprio Enrico Brignano intervistato dal settimanale Io Donna che per conquistare il suo cuore ha deciso di puntare sulla cucina e sulla simpatia. “Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli” – ha raccontato il comico che è riuscito a fare breccia nel cuore della conduttrice a cui è legato oramai da diversi anni. Un amore suggellato anche dalla nascita di due figli: Martina nata nel 2017 e Niccolò nato nel 202o. Poi è arrivata la proposta di matrimonio che l’attore e comico ha fatto durante uno suo show presso l’Arena di Verona.

Enrico Brignano, chi è il marito di Flora Canto/ "In passato è stato un grande amatore, litighiamo spesso"

Il 30 luglio del 2020 Flora Canto ed Enrico Brignano si sposano a Palo Laziale. Un amore che ha cambiato in meglio la vita di entrambi con il comico, attore e conduttore che parlando della moglie ha detto: “lei è la parte migliore di me nell’elaborazione di pensiero”. Con lei è diventato anche papà a 50 anni, una gioia immensa di cui si sente fortunato!

TUTTA UN'ALTRA VITA, RAI 2/ Curiosità e cast del film con Enrico Brignano in streaming video su Raiplay

Flora Canto “con i soldi guadagnati con Uomini e Donne mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio”

Prima di diventare la “moglie di Enrico Brignano”, Flora Canto si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando come tronista nel popolare programma di successo “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Dalle pagine de Il Messaggero ha raccontato: “avevo 23 anni, non fu facilissimo. Fu un’esperienza che mi insegnò a tirare fuori carattere e personalità. Io sono riuscita a sfruttare quell’opportunità”. Proprio così, Flora è riuscita a trasformare la sua permanenza nel dating show di Canale 5 in una possibilità per imporsi nel mondo dello spettacolo. Come? Pagandosi un corso di doppiaggio e recitazione: “con i soldi guadagnati con Uomini e Donne mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho capito che se volevo diventare un’artista dovevo studiare”.

Flora Canto e nonna Diana: “Auguro a tutti di avere una nipote come lei”/ “Chi mi critica ora può tacere…”

Poi è arrivato l’incontro con Enrico Brignano di cui è diventata moglie anche se ci tiene a precisa: “sono la moglie di Enrico, ma il problema è quando sei “solo” quella. Sono un’attrice e una conduttrice”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA