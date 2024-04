TUTTA UN’ALTRA VITA, RAI 2/ Curiosità e cast del film con Enrico Brignano in streaming video su Raiplay

Tutta un’altra vita, le curiosità del film di Rai 2 in diretta streaming video su Raiplay

Vediamo alcune curiosità del film Tutta un’altra vita, in onda oggi su Rai 2, contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay e disponibile su Netflix, in abbonamento.La commedia è stata distribuita da 01 Distribution ed è stata interamente realizzata nella Regione Lazio tra il quartiere Eur e Tarquinia. Tipica commedia all’italiana, l’opera è stata acclamata dal pubblico con numerose recensioni positive e un bel guadagno al botteghino. I temi trattati hanno messo in scena la quotidianità di moltissime persone che si sono riviste nella coppia protagonista ottenendo in questo modo un successo inaspettato.

La trama del film Tutta un’altra vita: la voglia di scappare dalla routine diventa egoismo e spregiudicatezza

In Tutta un’altra vita, Gianni è un tassista romano stanco della solita routine quotidiana. L’uomo è sposato e ha una figlia ma ogni occasione è buona per cercare di cambiare vita. Per questo motivo si dedica alla lotteria per vincere una somma importante che lo allontani dalla sua scialba quotidianità. Nonostante abbia una forte e simpatica personalità non riesce comunque a emergere. La sua vita sta per cambiare quando una coppia di benestanti dimentica sul taxi le chiavi della loro villa di lusso.

Gianni decide infatti di prendere la decisione più pazza della sua vita impossessandosi della vita dei due e entrando in un vortice di emozioni che lo sconvolgerà. Il tutto culmina nell’incontro con Lola, una donna colpita dal carisma di Gianni ma soprattutto dalle sue ricchezze. Gianni si innamora perdutamente della vita che sta vivendo con Lola e si dimostra pronto a mollare tutto per lei. Il sogno finisce nel momento in cui i legittimi proprietari della villa tornano dalle vacanze alle Maldive, rientrando in possesso della loro vita.

Lola e Gianni però non vogliono dirsi addio e, dopo una serie di strampalate avventure, Gianni ha un lampo di genio. Accompagna un’altra coppia di danarosi benestanti all’aeroporto, in partenta per le Barbados per ben due settimane. Allora, insieme a Lola, si appropria della vita dei due ignari passanti fino al loro rientro. La moglie invece, decide di vivere anche lei un’avventura che possa farle sentire l’adrenalina nelle vene e si lancia con il paracadute insieme ad un giovanotto appena conosciuto. Si scoprirà che per via del matrimonio ha sempre rinunciato alla propria vita ma adesso è pronta a tornare in carreggiata.

Tutta un’altra vita, diretto da Alessandro Pondi in onda su Rai 2

Venerdì 5 aprile 2024, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, andrà in onda la commedia del 2019 intitolata Tutta un’altra vita. La pellicola è diretta da Alessandro Pondi, più noto per il suo lavoro di sceneggiatore per serie TV di successo come Compagni di scuola e Don Matteo, qui al suo secondo film dietro la macchina da presa, dopo Chi m’ha visto, con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello.

Il protagonista del film Tutta un’altra vita Gianni, è interpretato dall’attore comico Enrico Brignano, che lavorerà nuovamente con Pondi nel 2023 in Una commedia pericolosa. Ci sono poi Ilaria Spada nei panni della bellissima Lola, Paola Minaccioni che recita nelle vesti di Lorella e la famosa ballerina Rossella Brescia che interpreta Donna Danarosa.

