Flora Canto/ “Darò il secondo figlio a Enrico Brignano solo se mi sposerà”

Flora Canto è tra gli ospiti della prima puntata di “Affari tuoi, viva gli sposi“, la nuova versione speciale del quiz show di succedo condotto da Carlo Conti su Rai1. In occasione delle festività natalizie (e non solo) Affari tuoi cambia “faccia” e vede giocare coppie di sposi con l’obiettivo finale di vincere il montepremi finali. Tra i protagonisti vip della prima puntata c’è anche Flora Canto, l’attrice e compagna di Enrico Brignano. La coppia è più innamorata che mai e non nascondono di avere due grandi desideri per il nuovo anno: allargare la famiglia e sposarsi. “La forza della nostra relazione è non prendersi mai sul serio, se non è strettamente necessario… Flora è una donna bellissima che ci crediate o no mi ha conquistato facendomi ridere” – ha raccontato l’attore e comico alla stampa. La ex tronista di Uomini e Donne parlando invece del rapporto con Brignano ha rivelato: “abbiamo raggiunto un accordo. Diciamo che ci scambiamo i prigionieri. Io darò il secondo figlio a lui solo se lui mi sposerà”.

Flora Canto: “Ho una bambina e un ‘bambino”

Ironica come sempre Flora Canto, ex concorrente di Tale e Quale Show non nasconde di voler seriamente sposare l’attore romano. Del resto la coppia è sempre più unita e complice che mai come hanno raccontato in diverse occasioni. Non ultima pochi mesi fa quando, dalle pagine del settimanale Oggi, ha raccontato la sua quarantena con il compagno e la figlia Martina. “Sono ferma: mi sono nascosta qui, la bambina e il bambino avrebbero “pasticciato” la nostra chiacchierata” esordisce così l’intervista della Canto braccata in casa dal compagno e dalla figlia che durante la quarantena si è dedicato al bricolage come ha raccontato la stessa Flora: “sicuramente l’umore non era dei migliori, ma Enrico si tiene su. Diciamo che sublima col bricolage. A volte rompe apposta delle cose per poterle aggiustare. Insomma, lui è un grandissimo bricoleur”.



