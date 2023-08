Flora Canto difende il marito Brignano da un hater/ “Biglietto troppo costoso? Vai a vedere altri artisti”

Flora Canto replica agli hater che attaccano Brignano: ecco cosa è successo

Enrico Brignano è finito di nuovo nel mirino del web ma, questa volta, a causa del prezzo dei biglietti per assistere ai suoi spettacoli, ritenuti troppo esosi da alcuni utenti. Flora Canto è intervenuta sui social per difendere il marito dagli insulti degli haters, cercando di mettere a tacere le polemiche. D’altronde i costi per assistere allo spettacolo del comico romano, sembrano essere in linea con quelli dei suoi colleghi.

“Per te è comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze” commenta un’utente. Le parole dell’hater hanno infastidito la moglie di Brignano che ha deciso di rispondere in modo piccato: “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti“. Insomma, l’ex tronista di Uomini e Donne ha difeso ancora una volta suo marito dalle grinfie del web.

Flora Canto difende il marito Brignano per le parole a Mario Forte

Qualche giorno fa, Brignano era finito al centro della polemica per una battuta fatta a Mario Forte. Il commento del comico romano non è stato gradito all’artista, e neanche al web che lo ha riempito di insulti. Flora Canto è intervenuta sui social a difesa del marito con una lunga lettera destinata a Forte.

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!” Flora Canto aggiunge: “Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso. Ci tengo a dirti che non è vero nulla e noi amiamo follemente la musica napoletana. Te lo dimostra il fatto che avevo Sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele, di tutto quello che è napoletano e veniamo spesso a Ischia. Quindi mi dispiace. Io ed Enrico stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Lui sta sapendo adesso quello che è accaduto. Non so se hanno hackerato il profilo e penso di sì. Stai sereno perché lui mai e poi mai avrebbe scritto una cosa del genere. Appena avremo notizie in merito te le faremo sapere”.

