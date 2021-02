Flora Canto è incinta: secondo figlio/ Foto “Per me ed Enrico Brignano un miracolo”

Flora Canto è incinta: ad annunciarlo è stata proprio la compagna di Enrico Brignano. Lo ha fatto in un post su Instagram che ha spiazzato tutti i suoi fan. Qualche mese fa aveva dichiarato l’intenzione di allargare la famiglia, ora la notizia della seconda gravidanza. «In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina...», la premessa dell’attrice e conduttrice, che già dalla foto ha svelato tutto. Nello scatto scelto, infatti, si vedono già che il piccolo che porta in grembo sta crescendo. «Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto», ha proseguito Flora Canto. Il sesso del bambino non è ancora noto: «Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte».

La compagna di Enrico Brignano ha poi concluso il post taggando proprio il comico: «Il nostro piccolo secondo miracolo di vita». Il compagno, però, non ha ancora commentato la notizia sui social, lo hanno fatto invece amiche, colleghe e tantissimi fan.

FLORA CANTO INCINTA: LA REAZIONE DI TOSCA D’AQUINO

«Amoreeeee che gioia ! Sono sicura che sono due gemelli! Sei felice?», ha scritto ad esempio Tosca D’Aquino sotto al post di Flora Canto. Uno dei tantissimi commenti di auguri che l’attrice e conduttrice sta ricevendo in questi minuti. Nelle “stories” invece non aveva lasciato trasparire nulla. Questa mattina, infatti, aveva pubblicato delle storie mentre era in macchina, lamentandosi dell’allergia al polline di questi giorni e trovando anche il modo per scherzarci su. Evidentemente in queste ore ha maturato la decisione di condividere con tutti i suoi fan questa splendida notizia. E pensare che qualche giorno fa Enrico Brignano ha voluto dedicare un commovente post alla primogenita Martina: «Sono passati 4 anni dal giorno in cui mi hai fatto capire il senso della vita…auguri infiniti piccola mia il tuo Papo». Ora sta per provare nuovamente la gioia di essere padre, realizzando così quel desiderio di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina alla piccola Martina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)





© RIPRODUZIONE RISERVATA