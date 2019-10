Flora Canto è Oliva Newton John/ Il pubblico è dalla sua parte ma… (Tale e Quale Show)

Flora Canto, Olivia Newton Jones per provare a scalare la classifica?

Flora Canto non è riuscita a superare la media ottenuta durante le prime puntate di Tale e Quale Show 2019 e ha conquistato solo il quart’ultimo posto con 41 punti finali. La sua versione di Anna Tatangelo, per quanto interessante e sorprendente per molti versi, non è riuscita a regalarle quel qualcosa di più in classifica. Considerando chi è arrivato agli ultimi posti nella terza puntata del talent, si può dire che la Canto sia molto a rischio. Soprattutto se si pensa che ha staccato di soli 6 punti una delle abitudinarie dell’ultima posizione, Eva Grimaldi. Purtroppo la canzone Essere una donna non le ha portato fortuna e ora si tratta di ribaltare la situazione con l’assegnazione di questa sera. La Canto dovrà interpretare Olivia Newton Jones, quarta all’Eurovision Song Contest con la sua Long Live Love e indimenticabile nel ruolo di Sandy nel film Grease, al fianco di John Travolta. Sarà proprio il musical che le ha permesso di finire ai primi posti delle classifiche americane a diventare il nuovo trampolino di lancio per Flora? In base ad uno dei suoi ultimi post sembra proprio di sì: “Pronti per Grease? Io no”, dice. Clicca qui per guardare il post di Flora Canto.

Flora Canto, Tale e Quale Show 2019: ancora a digiuno di successi

Anche se l’esibizione di Flora Canto della settimana scorsa è stata degna di nota, Tale e Quale Show 2019 non le ha permesso di finire fino ad ora nei primi posti della classifica. La moglie di Enrico Brignano è comunque apprezzata dai fan, ma non basta per convincere i giudici a darle una posizione favorevole rispetto agli altri concorrenti. La verità è che quest’edizione del talent di Carlo Conti ha raccolto diversi artisti interessanti e sono rari gli elementi che non hanno le qualità di ambire al podio. La Canto ce l’ha messa tutta e dal punto di vista canoro è stata più che simile ad Anna Tatangelo, con tanto di voce nasale. Peccato per alcuni elementi tecnici, subito individuati da Loretta Goggi durante il suo verdetto. “Ti è mancato solo quell’apparecchietto che dovrebbero avere tutti e due, una specie di tuner che hanno sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo”, ha detto la giudice, riferendosi al melisma, ovvero quell’ornamento melodico che si trova spesso nel canto gregoriano. “Rispetto alle altre tue performance, questa è salita di livello”, ha detto invece Vincenzo Salemme. Secondo Max Giusti invece mancava forse la potenza in estensione tipica dell’originale e che è mancata nella concorrente. Clicca qui per rivedere il video dell’esibizione di Flora Canto.

