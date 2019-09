Flora Canto è Syria/ Enrico Brignano sarà giudice ospite, questo l’avvantaggerà? (Tale e Quale Show)

Flora Canto da Cristina d’Avena a Syria per migliorare la posizione in classifica

Da Cristina d’Avena a Syria, Flora Canto dovrà fare di tutto per conquistare un posto utile nella classifica di Tale e Quale Show 2019. La prima trasformazione non è andata del tutto bene, tanto che la troviamo al quart’ultimo posto nella classifica provvisoria con 24 punti. Diventati poi 29 grazie ai cinque punti regalati da uno degli altri concorrenti. “Sei stata bravissima, finiscila di buttarti giù”, le dice Loretta Goggi durante il verdetto. “L’emozione si sentiva ed è stato piacevole sentirla”, ha detto invece Vincenzo Salemme, definendola “esagerata, una cosa pazzesca”. Nonostante i complimenti, come abbiamo visto il punteggio finale non è stato del tutto soddisfacente. Su Instagram infatti i fan della Canto si sono schierati dalla sua parte, lamentando il fatto che non le sia stato assegnato almeno un quarto posto. “Speriamo di fare sempre meglio e soprattutto di avervi fatto almeno sorridere”, scrive invece la concorrente sui social ringraziando fan, costumisti e tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte del talent. Clicca qui per guardare il post di Flora Canto.

Flora Canto, Tale e Quale Show 2019: da Cristina d’Avena a Syria

Flora Canto si prepara ad una seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 che le regalerà almeno una sorpresa. Come già sapevamo dalle prime anticipazioni, il marito Enrico Brignano sarà infatti il giudice ospite di stasera. Dovrà quindi essere imparziale soprattutto nei suoi confronti, ma siamo certi che il comico romano saprà trasformare il tutto in una parentesi divertente. La scorsa settimana invece abbiamo visto la Canto impegnata nell’imitazione di uno dei personaggi televisivi più amati da grandi e piccini: Cristina d’Avena. L’interpretazione tra l’altro è stata doppia, visto che la concorrente ha improvvisato alcune strofe della sigla Occhi di gatto e di Mila e Shiro, due dei cartoni animati più apprezzati negli anni Ottanta. Dal punto di vista fisico niente da dire: la Canto si è trasformata in una perfetta d’Avena, con tanto di zigomi in bella mostra e sorriso perenne nel corso dell’esibizione. Meno certa invece dal punto di vista canoro, a causa di cali di tono di certo dovuti alla grande emozione. Dopo tutto la Canto si è esibita per prima e ha avuto l’onore di aprire le danze per l’intera competizione.

Flora Canto, l’esibizione durante l’ultima puntata

Le emozioni della prima





