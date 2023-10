Flora Canto fa pace con Anna Falchi?/ Le due conduttrici scherzano complici con Timperi: “Anna si fida io…”

Flora, simpatico siparietto con Timperi: ecco cosa è successo

Flora Canto e Timperi sono stati protagonisti di un simpatico siparietto a I Fatti Vostri, che ha coinvolto anche Anna Falchi. Il noto e apprezzato programma Rai, ha iniziato la messa in onda con il brano cantato da Mina Le mille bolle blu. Proprio su quest’ultima, il conduttore ha svelato una curiosità: “Lei pensava di vincere, invece arrivò quinta e da allora ha deciso di non partecipare più al festival”.

Al momento del gioco del porcellino, Timperi con il martello in mano ha spaventato la moglie di Brignano che ha scherzosamente dichiarato: “Stai fermo con quel martello, io non mi fido di te“. Rivolgendosi ad Anna Falchi, la conduttrice ha aggiunto: “Lei si fida di te” ridendo con la complicità della collega, e mettendo a tacere le voci che parlavano di tensioni tra loro.

Flora, ospite Da noi a ruota libera, ha parlato della sua vita a tuttotondo: “Ho vissuto due periodi molto belli in particolare nella mia vita. Uno è quello della leggerezza e della spensieratezza, quando ero giovane e non avevo figli. L’altro è quello attuale, in cui ho la mia famiglia e il mio lavoro. È un cerchio che si chiude, anche se c’è voluto un po’“.

Flora Canto ha poi svelato di essere stata spesso associata solo al nome di Enrico Brignano: “Io sono stata per molti la ‘moglie di’, ma in realtà ho iniziato a lavorare nello spettacolo ben prima di conoscere Enrico. All’inizio soffrivo. I giornalisti spesso non scrivevano neanche il mio nome. Era mortificante. Io non lavoro in televisione perché sono sposata con Brignano. Mica la moglie di Messi gioca a pallone. Abbiamo lavorato insieme perché io sono molto comica ed era quello che in quel momento cercava, non sicuramente perché sono raccomandata“.

