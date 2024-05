Florent Ghisolfi alla Roma, arriva l’ufficialità/ Sarà il responsabile dell’area tecnica (22 maggio 2024)

FLORENT GHISOLFI ALLA ROMA, ARRIVA L’UFFICIALITA’

La notizia era nell’aria, si aspettava solamente l’ufficialità che è arrivata direttamente dal sito ufficiale: “La Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica”. Inizia dunque una nuova era in casa giallorossa, una situazione difficile da pronosticare fino a qualche mese fa. Poi a gennaio le dimissioni di Tiago Pinto e l’esonero di Mourinho hanno cambiato le carte in tavola.

Al posto dello Special One, ben più urgente da sostituire, è arrivato Daniele De Rossi mentre per sostituire Tiago Pinto c’è voluto qualche mese in più a disposizione, anche perché il portoghese ha comunque accettato di rimanere fino ad inizio febbraio in modo da poter ancora dare una mano nella sessione invernale di calciomercato.

FLORENT GHISOLFI ALLA ROMA, ECCO CHI ERA IL PIANO A

A dire il vero, Ghisolfi non è stato il primo nome sondato dalla dirigenza della Roma. Quello che più aveva preso quota nelle settimane successive alle dimissioni di Tiago Pinto era quello di François Modesto, attuale direttore dell’area tecnica del Monza ma che aveva un importante filo che lo legava alla Roma ovvero Lina Souloukou.

Il CEO della Roma aveva lavorato con Modesto all’Olympiakos e sembrava poter essere questo il motivo per cui poteva andare in porto il trasferimento. Così non è stato con l’ex centrocampista che è rimasto a Monza e la Roma che si è rimessa a cercare la figura giusta. Alla fine, dopo diversi tentativi di individuare il profilo perfetto, si è optato per l’ex Lens e Nizza.

