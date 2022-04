Floriana dà del moscio a Melandri/ “Il fuoco lo spegni, l’acqua non l’accendi…”

L’isola dei famosi 2022, è scontro tra Floriana Secondi e Marco Melandri

In prima serata, il 4 aprile 2022, va in onda la quinta diretta de L’isola dei famosi 2022, che fa luce su un nuovo scontro made in Honduras che vede contrapporsi tra loro Floriana Secondi e Marco Melandri. La convivenza avviatasi tra i due a Playa Sgamada sembra farsi turbolenta, dal momento che l’ex gieffina accusa l’ex campione di Moto Gp di non collaborare alle prove fisiche a cui sono chiamati in Honduras i concorrenti naufraghi, oltre che a dargli del “moscio”, tacciandolo cioè di mancanza di carattere in generale.

“Il fuoco lo puoi spegnere, l’acqua non si accende, non te lo scordar mai” è l’affondo al veleno che Floriana riserva a Marco a Playa Sgamada, in un rvm introdotto dalla regia. Intanto, dallo studio, Nicola Savino spezza una lancia in favore di Marco Melandri: “Sarà pure moscio, ma in moto andava velocissimo…”. “Ne è passata di acqua sotto i ponti”, rincara la dose Floriana, dando quindi persino del “vecchio” a Marco. A questo punto Floriana motiva il suo dissapore maturato verso Marco, tacciandolo di ipocrisia e mancanza di carattere: “Dopo la discussione voleva abbracciarmi… poi quando c’è da pescare va al bagno, se c’è da tirare su i pesci, si defila..”.

Vladimir Luxuria al veleno contro Marco Melandri a L’isola dei famosi: Clemente lo difende

L’altra opinionista in studio, Vladimir Luxuria si schiera dalla parte dell’ex gieffina Floriana Secondi, all’attacco di Marco Melandri: ” Non dire che lei sia buona solo a fare le sue polemiche, i gossip, perché ognuno ha le sue…”. E il riferimento è alla recente querelle mediatica che lo ha coinvolto rispetto alla sua presa di posizione a favore della manifestazione No vax di gennaio 2022 e made in Milano per l’abolizione del green pass e l’obbligo vaccinale anti-Coronavirus, unitamente ai gossip in circolo sulla relazione che ha avuto con A.M., la seconda donna della sua vita dopo la moglie, Manuela Raffaetà.

“Noi sportivi paghiamo lo scotto che dobbiamo essere campioni in tutto”, interviene quindi Clemente Russo, a difesa di Marco Melandri.













