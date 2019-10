Paola Caruso e Michelino/ Battesimo del figlio senza padre biologico (Domenica Live)

Paola Caruso a Domenica Live oggi per raccontare come sia cambiata la sua vita fin dalla nascita del piccolo Michelino, che ora sfoggia già una dentatura da bimbo grande. “Sei tutto ciò che potessi desiderare dalla vita“, scrive la showgirl su Instagram, pubblicando una foto del bambino con cardigan bianco e nero e uno sguardo ultrafelice. Clicca qui per guardare la foto di Michelino. Un outfit tra l’altro scelto per una gita nella capitale della moda, visto che lo scatto rivela che la location scelta è il Duomo di Milano. Immancabile come sempre la pioggia di like da parte dei fan, fra cui anche Massimo Boldi. “Bello lui“, scrive il comico milanese. Oggi, 27 ottobre 2019, Paola Caruso mostrerà invece ai telespettatori le immagini relative al battesimo di Michelino nel salotto di Domenica Live. Una cerimonia che si è svolta a fine settembre presso Villa Grandinetti di Nocera Terinese, in provincia di Cosenza. Troviamo poi il bambino sorridente comodamente sdraiato nel suo passeggino, in attesa che la mamma si faccia coccolare dalla parrucchiera Ketty, che ha pensato alla sua chioma bionda, fluente e persino riccioluta. Dopo aver trascorso qualche giorno a Venezia, fra shooting, cene in barca e scatti piccanti a bordo piscina, la showgirl è già pronta a ritornare al lavoro.

PAOLA CARUSO A DOMENICA LIVE: I DUBBI SULLA MADRE BIOLOGICA

A sette mesi dalla nascita di Michelino, mamma Paola Caruso è sempre più in forma e sorridente. Il parto le ha dato la possibilità di cancellare i brutti momenti trascorsi con il precedente compagno Francesco Caserta, il padre naturale del piccolo. Una felicità ritrovata anche grazie all’incontro fortuito fra Paola e la madre biologica, tutto documentato grazie ai salotti di Barbara d’Urso. Eppure la polemica è sempre pronta ad abbattersi sulla showgirl calabrese, proprio in merito al suo ricongiungimento con la mamma Imma: alcuni telespettatori infatti stanno nutrendo ora dei forti dubbi su come siano realmente andate le cose. Possibile che quel test del DNA, mostrato in diretta a tutta l’Italia, sia solo frutto di una montatura? “Tutto studiato a tavolino, si conoscevano già. Abbi il coraggio di dire la verità“, scrive un fan dell’ex Bonas scatenando una forte polemica sui social. Chi difende la Caruso invece crede che la vera mente diabolica sia quella della d’Urso, colpevole di averla usata per i propri scopi. “Ti consiglio di andare avanti da sola“, scrive un’ammiratrice, “senza dover andare sempre in trasmissione da lei e parlare delle solite cose, per una questione d’immagine. Dopo un po’ la gente si stanca e vuole vederti in un altro modo“. Altri invece si sono concentrati per lo più su uno degli ultimi scatti pubblicati da Paola su Instagram, realizzato a Venezia a bordo barca e in cui sfoggia delle scarpe da uomo imbottite. E non è l’unico dettaglio notato dai follower: “Ma cosa hai fatto ai piedi? Sono vene varicose?“, scrive una fan. Clicca qui per guardare la foto di Paola Caruso e leggere i commenti.

