Francesco Caserta, ex di Paola Caruso/ Nessun rapporto con il figlio: critiche social

Francesco Caserta rimarrà un grande amore per Paola Caruso, soprattutto perchè è il padre del figlio Michelino. Fra i due però non ci sono più rapporti da quando lui ha deciso di cancellarla dalla propria vita. Ancora oggi Caserta è costretto a chiudere spesso la possibilità ai fan dell’ex Bonas di lasciare qualche commento sui suoi profili social. “Tuo figlio è la tua famiglia!”, “E tuo figlio? Ci pensi a lui?”, scrivono alcuni fan commentando una delle ultime foto, in cui il ragazzo è a tavola con amici e famiglia. “Pranzi importanti, dove tutto ebbe inizio”, si limita a scrivere, ma uno degli hashtag usati, #family, ha subito scatenato gli haters. “Da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”, ha dichiarato invece la Caruso poco tempo fa al settimanale Mio, confermando di non aver avuto più nessun contatto con l’ex compagno.

FRANCESCO CASERTA: NESSUN RAPPORTO CON L’EX PAOLA CARUSO E IL FIGLIO

Continua la battaglia fra Francesco Caserta e Paola Caruso perchè il primo riconosca la paternità del figlio Michelino. Ad oggi non sembra che ci sia stato alcun passo importante in merito, nonostante i ripetuti inviti della showgirl di chiarire la situazione. Intanto entrambi sembrano aver trovato nuovi compagni per voltare pagina. Al fianco di Caserta troviamo un volto noto, Raffaella Fico, come rivelato tempo fa dai settimanali Chi e Spy. Anche se poi la frequentazione si è chiusa a quanto pare in fretta e furia, appena un mese dopo. Lei invece ha trovato in Moreno Merlo un nuovo amore, trovando così un alleato per la sua quotidianità da mamma. Oggi, 27 ottobre 2019, Paola Caruso sarà ospite di Domenica Live per mostrare le foto fatte al figlio durante il suo battesimo e ritornerà sull’argomento. A quanto pare infatti Caserta ha collezionato una nuova assenza, preferendo non presentarsi alla cerimonia e scegliendo di non entrare in contatto con la sua ex. Nessun commento ancora da parte di Francesco, che ha preferito trincerarsi in un imperativo silenzio. Nemmeno di fronte alle critiche più accese: “Ma non ti vergogni nemmeno un po’? Hai un figlio meraviglioso che è la tua fotocopia. Se nessuno te lo dice, te lo dico io. Vergogna”, scrive un utente appena una settimana fa.





