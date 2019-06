Florijana Ismaili, scomparsa la nazionale svizzera/ Si è tuffata nel lago di Como

E’ scomparsa Florijana Ismaili, calciatrice professionista della nazionale svizzera, di proprietà dello Young Boys. La ragazza di soli 24 anni, si era tuffata nel lago di Como nella giornata di ieri, ma non è più riemersa. In base a quanto riportato in queste ore dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la giovane calciatrice stava facendo un giro in barca sul noto lago lombardo in compagnia di un’amica, attorno alle ore 16:30 di ieri pomeriggio, sabato 29 giugno. Ad un certo punto, forse per via del grande caldo, la ragazza ha ben pensato di tuffarsi dal natante preso a noleggio, senza però più riemergere. La 24enne calciatrice elvetica, originaria di Berna, si trovava al momento della tragedia all’altezza di Musso, quando appunto si è immersa senza più tornare a galla e facendo preoccupare l’amica che era con lei: questi ha subito chiamato i soccorsi, che sono giunti pochi minuti dopo sul lungo incriminato.

FLORIJANA ISMAILI, SCOMPARSA LA NAZIONALE SVIZZERA

Stando a quanto riportato dalla Rosa, Ismaili risulta essere ancora dispersa, nonostante vi siano in acqua i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni sono iniziate subito dopo l’allarme e sono proseguite fino a tarda ora, quindi interrotte durante la notte per il buio, e poi ripartite questa domenica mattina alle prime luci dell’alba. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Menaggio per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto, grazie alla ricostruzione dell’unica testimone. Lo Young Boys ha emesso attraverso il proprio sito web una nota ufficiale comunicando di essere in contatto con la famiglia della giovane: «Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio». Così invece la nazionale svizzera: «Vi informeremo non appena ne sapremo di più». L’Ismaili è reduce da un’ottima stagione con 38 gare disputate e 15 reti messe a segno, di cui sette in campionato.

