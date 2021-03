Folcast, con “Scopriti”/ Finalista Sanremo Giovani 2021: “surfando sul palco”

Folcast con il brano “Scopriti” è uno dei quattro finalisti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Il giovane cantante romano si è esibito durante la prima serata della kermesse e insieme a Gaudiano si è aggiudicato un pass per la finale di questa sera, venerdì 5 marzo. Sono stati eliminati Elena Faggi con “Che ne so” e Avincola con “Goal!”. A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%). “Per tutto l’affetto e il sostegno che continuate a dimostrarmi. Non è affatto scontato e mi riempie il cuore. Essere qui è un’occasione unica e regala momenti che raramente avrei pensato mai di vivere. Ieri, nonostante la tensione, mi sentivo bene, leggero, come se stessi surfando su quel palco. Venerdì sarà il momento più importante di questo lungo Sanremo e spero di avervi di nuovo al mio fianco”, ha scritto Folcast (nome d’arte di Daniele Folcarelli) su Instagram, dopo la serata di martedì.

Folcast con “Scopriti”: da Spinaceto a Sanremo Giovani 2021

Intervistato da Roma Today, Folcast ha rivelato come è nata la canzone “Scopriti”, con cui gareggia a Sanremo Giovani 2021: “È una canzone che ho scritto due-tre anni fa, in un momento in cui mi sentivo un po’ fermo, immobile, nascosto e con questa canzone ho cercato di buttare fuori questa sensazione, di esprimerla per accettarla e fare in modo di mostrarmi, accettarmi per quello che sono, scoprirmi appunto”. Il brano è accompagnato da un videoclip, girato da Giacomo Citro, presso l’ex città del rugby di Spinaceto, a Roma: “Una città fantasma… L’obiettivo era di accostare questa struttura abbandonata alla sensazione di solitudine che vivevo e di cui “Scopriti” parla”. Folcast, cresciuto a Tor de Cenci e Spinaceto, è molto legato alle sue origini e a Roma, anche se si reputa cittadino del mondo.



