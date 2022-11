FOOD DELIVERY/ La startup che scommette sui piatti per la prima infanzia

Il food delivery per la prima infanzia arriva a Milano. Oltre 100 ingredienti selezionati certificati bio. Un menù ricco di ricette realizzate in collaborazione con nutrizionisti esperti in età pediatrica. Pasti freschi ed equilibrati pensati per accompagnare i genitori nella più grande delle sfide: la crescita dei loro bambini. Tutto questo è Pappegnam, l’innovativo servizio di consegna a domicilio di pappe pronte all’uso dedicate a bimbi da 6 a oltre i 24 mesi. Ce ne parla Nikola Jakubisova, responsabile marketing e vendite della startup che sta conquistando il cuore del capoluogo lombardo.

Pappegnam, un nome che racchiude tutta l’essenza del vostro servizio. Ma come nasce l’idea di un food delivery per neonati?

L’idea ci è venuta durante una festa di Capodanno, osservando un’amica mamma che si doveva destreggiare continuamente tra i festeggiamenti e la preparazione delle pappe per il suo bimbo. Ricordo di aver pensato: se solo ci fosse un servizio che consegni a casa un pasto completo fresco e pronto, che magari necessiti solo di essere riscaldato… Da lì, mi si è accesa una lampadina. Da mamma e lavoratrice, so che molti genitori vivono lo svezzamento con preoccupazione. Soprattutto perché, spesso, questo momento delicato nella crescita del bambino coincide con la fine del periodo di congedo di maternità e i tempi da dedicare alla cucina per la preparazione di piatti sani ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale sono sempre molto ristretti. Così, per evitare di considerare i classici omogeneizzati come unica alternativa, abbiamo avviato il nostro progetto, forti di anni di esperienza nel settore. Puntiamo sulla qualità del servizio, sulla validità nutrizionale del pasto, sul rispetto della cultura alimentare locale e, ovviamente, sulla soddisfazione del gusto. Per questo, ognuna delle nostre pappe viene studiata con cura da nutrizionisti specializzati in età pediatrica, per poi essere preparata da talentuosi chef e supervisionata da tecnologi esperti. Siamo una startup, ma prima di tutto siamo un gruppo di amici. Insieme a me, lavorano al progetto lo chef Alex Boffredo, la dietista pediatrica Elisabetta di Profio, il tecnologo alimentare Angelo Biggioggero.

Come funziona il servizio?

I genitori interessati possono andare sul nostro sito e inserire i dati come età e dieta preferita del proprio bambino scegliendo fra: onnivora, vegetariana con pesce, vegetariana latto-ovo. Selezionano la formula di abbonamento, che può essere messo in pausa in qualsiasi momento, indicando se preferiscono ricevere 6 oppure 12 pasti a settimana. Le pappe arrivano direttamente a casa ogni lunedì in vaschette ecosostenibili che si conservano in frigorifero. È anche possibile congelarle. All’ora della pappa basterà sollevare la pellicola, riscaldare in forno o nel microonde e aggiungere un po’ d’acqua se lo si desidera. Per evitare gli sprechi, lavoriamo solo su ordinazione. Inoltre, per garantire l’alta qualità dei nostri prodotti abbiamo scelto di non allontanarci troppo dal nostro luogo di produzione. I rider di Pappegnam consegnano infatti a Milano e dintorni. Al momento ci affidiamo a corrieri esterni, in futuro ci piacerebbe avere un nostro furgoncino elettrico.

Come vengono cucinate le pappe?

Le nostre ricette vengono preparate dal nostro chef nella cucina di Pappegnam: una dark kitchen situata nel cuore di Milano. Utilizziamo più di 100 ingredienti selezionati, certificati bio e provenienti da pesca sostenibile. Inoltre, per garantire la freschezza dei pasti, offriamo ogni settimana un menù variegato che cambia in base alla disponibilità di frutta e verdura di stagione. Ciò che poi contraddistingue il gusto e l’equilibrio delle nostre ricette, che comprendono carboidrati, proteine e vitamine, sono le cotture lente e sottovuoto, che conservano succhi, sapori e consistenze. Ovviamente, l’intento di Pappegnam non è quello di sostituirsi al genitore, quanto di aiutarlo. Per questo la scelta di consegnare 6 o 12 pasti a settimana, perché la domenica è il giorno in famiglia in cui ci si può dedicare più accuratamente alla cucina. Le nostre ricette sono pensate per bimbi da 6 a oltre 24 mesi: si parte dalle creme e puree fino all’introduzione graduale di consistenze più solide. Il piano di alimentazione è flessibile e varia in base alla volontà dei genitori e anche alla capacità di masticazione e curiosità del bambino.

Chi sono i fornitori di Pappegnam?

Selezioniamo materie prime da produttori locali che praticano un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. Supervisioniamo e testiamo regolarmente le nostre ricette prestando attenzione all’integrità del prodotto. La nostra scelta ricade principalmente su fornitori locali per accorciare la filiera, ma ci serviamo anche di produttori provenienti da diverse regioni italiane quando certi ingredienti richiedono condizioni climatiche differenti. Selezioniamo ingredienti di stagione, certificati biologici, e supportiamo la pesca sostenibile.

Perché la scelta di utilizzare solo prodotti biologici certificati?

Mangiare biologico vuol dire nutrirsi in modo sano. Questo è importante soprattutto per un bambino che inizia il percorso di svezzamento. È in questo periodo che si costruiscono le basi per una corretta e sana alimentazione. Inoltre, l’agricoltura biologica ha come obiettivo la sostenibilità ambientale, che per noi è molto importante. Per i nostri pasti, infatti, abbiamo scelto un packaging ecosostenibile. Abbiamo a cuore il futuro del pianeta, per questo ci siamo impegnati a selezionare solo materiali di imballaggio riciclabili al 100%: le nostre vaschette si buttano nella carta, eccetto la pellicola salva-freschezza che è in plastica, ma riciclabile.

Una “ricetta” di successo, insomma…

Se di necessità bisogna far virtù, allora Pappegnam ha fatto di una assenza una nuova scommessa. Perché si sa, quando manca qualcosa, bisogna capire come fare per rimediare. Al momento, parlare di numeri è prematuro, però le richieste aumentano di settimana in settimana. Riceviamo molti feedback che ci aiutano a migliorare e perfezionare la nostra offerta. Ovviamente, la grande sfida è cercare di centrare i gusti di tutti i bambini.

