PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA STURM GRAZ: CHI GIOCA A BERGAMO?

Continua il tour de force di gennaio per la Dea e le probabili formazioni Atalanta Sturm Graz devono tenere conto anche di questo aspetto, perché i nerazzurri stanno giocando tanto e quasi sempre match di altissimo valore. Inter, Juventus e Napoli sono tra le avversarie incrociate di recente, adesso ritorna protagonista la Champions League, per la quale la chiusura della fase campionato sarà a Barcellona, motivo in più per approfittare invece oggi dell’incrocio contro gli austriaci, che hanno appena 3 punti in classifica.

Il ritorno della Champions League richiama alla memoria la partita contro il Real Madrid, giocata in maniera splendida per dare vita a un match davvero piacevole, ma terminato con una sconfitta casalinga per 2-3. Non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, i punti di contatto sono evidenti con il ko contro il Napoli che ha parecchio complicato il sogno scudetto. Ora però serve la prima vittoria del 2025, quindi scopriamo tutte le ultime sulle mosse dei due mister nelle probabili formazioni Atalanta Sturm Graz…

DEA FAVORITA PER PRONOSTICO E QUOTE

Un cenno pure sul pronostico dell’agenzia Snai per Atalanta Sturm Graz. Una vittoria nerazzurra è favoritissima, tanto che il segno 1 è proposto a 1,18, poi si sale già a 7,25 volte la posta per il segno X, mentre un colpaccio austriaco varrebbe 13 volte la giocata per chi avrà osato il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA STURM GRAZ

I TITOLARI PER GASPERINI

Abbiamo già accennato a quanto siano intense queste settimane per Gian Piero Gasperini, oggi però sarà “obbligatorio” vincere e quindi nelle probabili formazioni Atalanta Sturm Graz crediamo che ci saranno pochi calcoli in casa nerazzurra. Modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi protetto dalla difesa a tre con Hien centrale affiancato da Kolasinac e l’ormai pienamente recuperato Scalvini, non ci possono essere dubbi sulla coppia con De Roon ed Ederson in mediana, mentre i due esterni saranno Zappacosta e Ruggeri. Infine l’attacco delle meraviglie, con De Ketelaere, Lookman e Retegui insieme in campo dal primo minuto, con l’ottima notizia del rientro ai massimi livelli per l’oriundo, che ha segnato sia contro la Juventus sia con il Napoli.

CHI GIOCA PER SÄUMEL?

Proviamo però a dire qualcosa anche circa le mosse di Jürgen Säumel per le probabili formazioni Atalanta Sturm Graz, a cominciare dal fatto che per gli austriaci il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2: l’estremo difensore Khudiakov sarà protetto dai due terzini Johnston a destra e Lavalée a sinistra e dalla coppia centrale con Wuthrich e Geyrhofer. Ci aspettiamo poi un centrocampo a tre con Stankovic perno centrale fra le due mezzali Yalcouye e Chukwuani, infine Kiteishvili dovrebbe essere il titolare sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti Boving e Biereth.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA STURM GRAZ: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Khudiakov; Johnston, Wuthrich, Geyrhofer, Lavalée; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth. All. Säumel.