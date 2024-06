Formazioni Austria Francia/ Quote: Rabiot recupera, dubbio Theo (Europei 2024, 17 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA: LE SCELTE PER DUSSELDORF!

Possiamo adesso parlare delle probabili formazioni di Austria Francia, che segna l’esordio degli attesissimi Bleus agli Europei 2024: per la prima giornata del gruppo D si gioca alle ore 21:00 di lunedì 17 giugno, siamo alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf e ieri abbiamo già visto Polonia e Olanda. L’attenzione però si concentra qui, come giusto che sia: la Francia, vice campione del mondo in carica, vuole tornare a vincere un Europeo che le manca dall’incredibile successo del 2000 (ai nostri danni) e che è sfuggito di mano soprattutto nel 2016, con la finale persa in casa contro il Portogallo.

La prima avversaria sulla strada è l’Austria, che tre anni fa aveva impressionato: raggiunti gli ottavi, avrebbe probabilmente fatto fuori l’Italia senza quel fuorigioco millimetrico di Arnautovic pescato dal Var. Giusto quindi concedere a Ralf Rangnick anche più di una chance per quanto il girone sia complicato, ma ora aspettando che la partita di Dusseldorf prenda il via dobbiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, e analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Austria Francia.

AUSTRIA FRANCIA: QUOTE E PRONOSTICO

Parlando ancora delle probabili formazioni di Austria Francia ci concentriamo ora sulle quote che l’agenzia Snai ha previsto su questa partita degli Europei 2024: Bleus favoriti grazie a un valore di 1,50 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria, mentre il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quanto avrete messo sul tavolo e infine il segno 1, che regola l’eventualità dell’affermazione dell’Austria, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 6,00 volte l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA

LA PRIMA DI RANGNICK

Rangnick gioca con il 4-2-3-1 e in Austria Francia le sue scelte sono abbastanza fissate, a cominciare dal portiere che sarà Lindner e arrivando poi a una difesa nella quale Danso e Trauner saranno i due centrali (ma occhio a Wober), con due esterni in Posch, reduce da due ottime stagioni con il Bologna, e Mwene. Da valutare soprattutto il ruolo di Sabitzer, che potrebbe avanzare sulla trequarti: in mezzo dunque resterebbe la mediana formata da Laimer, sicuro del posto, e uno tra Grillitsch e Seiwald che partono più o meno alla pari, volendo azzardare un’ipotesi punteremmo però sul primo di questa coppia che è in testa a testa e forse per tutto il girone degli Europei 2024. Sabitzer dunque può andare ad allargarsi sulla sinistra; sull’altro versante puntiamo in particolar modo su Schmid, come prima punta invece dovrebbe essere arrivato il momento di Gregoritsch anche se Arnautovic spera, il grande assente ovviamente è Alaba.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Scoprire come Didier Deschamps affronterà Austria Francia è complicato, per lo meno in certi ruoli. Anche lui agisce con un 4-2-3-1, Maignan e Rabiot dovrebbero aver recuperato ma per contro si è fermato Theo Hernandez, dunque a sinistra giocherà Ferland Mendy con Koundé favorito su Pavard a destra, poi come coppia centrale ci sarebbe eventualmente spazio per Ibrahima Konaté, in vantaggio su Saliba, per fare coppia con Upamecano. Per quanto riguarda il centrocampo, il rientro di Rabiot è importante e al suo fianco ha recuperato anche Tchouaméni: puntiamo su di lui perché ultimamente Deschamps lo ha tenuto in ottima considerazione, ma naturalmente attenzione a Kanté e Camavinga. Davanti tre maglie sono occupate: nessun dubbio circa la titolarità di Mbappé e Griezmann, solo da capire chi dei due agirà in posizione centrale e chi invece si allargherà, e per Giroud che rimane ancora il centravanti di riferimento, poi la Francia dovrebbe puntare su Ousmane Dembélé a destra.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA: IL TABELLINO

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Danso, Trauner, Mwene; Grillitsch, Laimer; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch. Allenatore: Ralf Rangnick

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, I. Konate, Upamecano, F. Mendy; Tchouaméni, Rabiot; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps











