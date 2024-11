PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LILLE: CHI GIOCA AL DALL’ARA?

Con le probabili formazioni Bologna Lille andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre, valida per la quinta giornata di Champions League 2024-2025: abbiamo scollinato oltre la metà del primo turno ed è tutt’altro che rosea la situazione per il Bologna che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar all’esordio, ha sempre perso e soprattutto va ancora alla ricerca del primo, storico gol in questa competizione. Con un solo punto in quattro partite arrivare anche solo ai playoff sarà complicato, a meno di una chiara inversione di rotta; intanto la squadra ha perso anche nell’ultima di campionato, battuta dalla Lazio all’Olimpico.

Attenzione invece al Lille che, partito forse sottotraccia e senza troppe ambizioni, sta facendo molto bene: nell’ultima giornata ha fermato la Juventus pur soffrendo, prima ancora aveva vinto in casa dell’Atletico Madrid e oggi ha 7 punti, potendo forse ambire alla qualificazione agli ottavi sempre che si trovi la giusta costanza negli ultimi turni. Intanto noi dobbiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Dall’Ara, e dunque come sempre prendiamoci del tempo utile ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni Bologna Lille.

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA LILLE

Curiosamente sono i felsinei ad avere il favore del pronostico come si legge nelle probabili formazioni Bologna Lille: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa, secondo l’agenzia Snai, ha un valore pari a 2,45 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno del Lille vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 3,45 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LILLE

LE SCELTE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni Bologna Lille scopriamo che Vincenzo Italiano ritrova Skorupski dopo l’influenza che lo ha fermato domenica sera; davanti a lui ci saranno come sempre Beukema e Lucumì a fare i centrali di una difesa che sarà completata da Posch, che viene riproposto a destra, e Juan Miranda che si prende invece la corsia mancina. I dubbi maggiori riguardano invece centrocampo e attacco: in mezzo per esempio diamo per scontata la presenza di Freuler, ma ad affiancarlo stavolta dovrebbe essere Nikola Moro che dunque parte favorito rispetto a Pobega.

Sulla trequarti il Bologna sarà ancora senza Dan Ndoye, che potrebbe fare il suo rientro nella prossima di campionato; avremo quindi Orsolini nuovamente titolare, a sinistra invece stavolta dovrebbe toccare a Iling Junior con Fabbian che è pronto a prendersi la maglia sulla zolla centrale di questa linea. Davanti è vivo il testa a testa tra Santiago Castro e Dallinga: il ventenne argentino è uscito acciaccato contro la Lazio e anche per questo Italiano potrebbe essere propenso a schierare l’olandese nella partita contro il Lille, ma vedremo le condizioni di Castro.

LE MOSSE DI GENESIO

Come sempre Bruno Génésio punta sul 4-2-3-1, nelle probabili formazioni Bologna Lille però sono da capire alcune scelte sui singoli. Dovrebbe essere formata la difesa: Bafode Diakité e Alexsandro fanno ancora i centrali a protezione del portiere Chevalier, a destra attenzione alla possibilità che giochi Meunier ma in realtà il vero favorito dovrebbe essere Mandi, con Gabriel Gudmundsson che invece avrà spazio sulla corsia sinistra del campo e in questo senso parte favorito sull’esperto Ismaily. A giostrare nel settore nevralgico, detto che André Gomes è sempre infortunato, ecco invece Andre e Bouaddi.

Come per il Bologna, anche il Lille ha qualche punto di domanda aperto sulla trequarti con Angel Gomes che dovrebbe prendere posto al centro e Sahraoui tornare titolare sulla mancina – a scapito di Cabella e Bakker, l’ex Atalanta torna utile anche come terzino ma non è tra i favoriti per essere titolare. Nessun dubbio invece per quanto riguarda l’esterno destro, che sarà il talentuoso Zhegrova, né chiaramente per il centravanti che come sempre sarà un Jonathan David che sta vivendo un’ottima stagione con questa maglia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LILLE: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, J. Miranda; N. Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling Junior; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, B. Diakité, Alexsandro, G. Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; J. David. Allenatore: Bruno Génésio