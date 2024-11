DIRETTA BOLOGNA MONACO (RISULTATO FINALE 0-1): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Bologna Monaco si conclude con uno 0-1 al termine di un match intenso e ricco di occasioni. Entrambe le squadre hanno avuto opportunità per sbloccare il risultato, ma le difese e i portieri sono stati protagonisti.

Nel primo tempo, il Monaco si è reso pericoloso con Embolo e Golovin, trovando però un attento Skorupski, autore di interventi decisivi, incluso un’eccezionale parata su un tiro angolato di Embolo. Bologna ha vissuto un momento di tensione con un gol di Castro, annullato per fuorigioco tra le proteste dei rossoblù. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA MONACO (RISULTATO LIVE 0-0): CI PROVA FABBIAN

L’inizio della ripresa della diretta di Bologna Monaco vede i rossoblù partire con determinazione. Fabbian si è reso protagonista di una grande occasione: ha condotto palla al piede fino all’area avversaria, trovandosi a tu per tu con il portiere Majecki.

Il suo tiro, potente ma indirizzato centralmente, è stato però intuito dall’estremo difensore del Monaco, che con un intervento tempestivo ha negato a Fabbian il gol del vantaggio. Bologna sembra intenzionato a spingere per sbloccare il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA MONACO (RISULTATO LIVE 0-0): RETE ANNULLATA

Si conclude il primo tempo della diretta di Bologna Monaco sul punteggio di 0-0, ma non sono mancate le emozioni. I monegaschi hanno sfiorato il vantaggio con una punizione di Golovin da posizione interessante: il suo tiro preciso verso l’angolino destro è stato respinto da Skorupski con un intervento spettacolare.

Poco dopo, Bologna ha trovato la rete con Castro, ma il gol è stato annullato per fuorigioco, scatenando le proteste dei rossoblù. Una decisione controversa che ha generato molte polemiche, con i giocatori e i tifosi del Bologna visibilmente contrariati. La partita resta apertissima in vista della ripresa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA MONACO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Inizio intenso nella diretta di Bologna Monaco, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 ma già un’occasione clamorosa per gli ospiti. Embolo, su un passaggio millimetrico ricevuto in area, ha calciato subito verso l’angolino basso di destra.

Ma il portiere del Bologna si è superato con un tuffo strepitoso, riuscendo a deviare il pallone quel tanto che basta per mandarlo sul palo. Un intervento decisivo che ha impedito il vantaggio del Monaco e ha scaldato subito gli animi sugli spalti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA MONACO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono le statistiche inerenti la diretta di Bologna Monaco? Parliamo di due squadre che in Europa stanno facendo un po’ di fatica, nessuna delle due riesce infatti a superare una media gol di 0,85. Il momento più prolifico per i rossoblu è alla fine del primo tempo, in questa fascia oraria la squadra di casa riesce a segnare il 19% delle reti totali, mentre invece il Monaco segna la maggior parte dei suoi gol nei minuti centrali del secondo tempo, quindi occhio all’1-1 che potrebbe maturare alla fine di questo match. I monegaschi si affidano poi ad una fitta rete di passaggi per cercare di scardinare la difesa avversaria, come mostra il dato sui 550 fondamentali tentati nel corso della partita.

Il Bologna invece punta di più sul pressing, con la difesa alta a 30 metri dalla porta e quasi 8 km percorsi nell’arco dei novanta minuti. Numeri che però si devono scontrare con il fatto che la squadra fa fatica a segnare, con Dallinga in campo infatti gli xG si alzano solo dello 0,10. Passiamo adesso alle formazioni ufficiali della diretta di Bologna Monaco. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Freuler, N. Moro; Iling Junior, Fabbian, N. Doye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Magassa, L. Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Adi Hutter (agg. Gianmarco Mannara)

BOLOGNA MONACO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

Come per quasi tutte le partite di Champions League, la diretta Bologna Monaco in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che potranno seguire il match anche in 4k. In alternativa ci sarà anche la possibilità della diretta Bologna Monaco in streaming video, ma pure in questo caso esclusivamente su abbonamento, tramite Sky Go oppure Now Tv.

BOLOGNA MONACO: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Bologna Monaco? In realtà ben poco visto che stiamo parlando della prima gara ufficiale tra le due formazioni, quindi non avendo a disposizione precedenti per i testa a testa di questa sfida vi presentiamo un breve excursus sul momento di forma in coppa delle due squadre. Il Bologna nelle ultime tre partite ha portato a casa solamente un punto; quindi, il computo dice 2 sconfitte e un pareggio.

Il punto è arrivato nella prima giornata contro lo Shakhtar, mentre le restanti due partite sono finite 2-0 contro due squadre inglesi: il Liverpool e poi l’Aston Villa. I monegaschi invece hanno vinto due partite contro il Barcellona per 2-1 e poi contro la Stella Rossa per 2-0. Hanno poi pareggiato contro la Dinamo Zagabria per 2-2. Adesso spostiamoci sul prossimo aggiornamento per cercare di capire dalle statistiche come si evolverà questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

BOLOGNA MONACO: BIVIO PER I ROSSOBLÙ

Si sapeva che non sarebbe stato un cammino facile per i rossoblù: la diretta Bologna Monaco nella quarta giornata della Champions League, in programma allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 21.00 di stasera, martedì 5 novembre 2024, potrebbe essere un bivio già fondamentale per gli uomini di mister Vincenzo Italiano, rinfrancati dalle ultime due vittorie consecutive in campionato ma fermi a un solo punto in Champions League, quello raccolto al debutto con il pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk prima di due sconfitte consecutive.

Arriviamo infatti alla diretta Bologna Monaco dopo i ko in terra inglese contro Liverpool e Aston Villa, entrambi onorevoli in termini di prestazioni ma senza alcuna soddisfazione, considerando lo zero non solo alla voce dei punti ma anche in quella dei gol segnati. Oggi il fattore campo torna ad essere favorevole, ma la difficoltà sarà comunque elevata perché il Monaco ha ben 7 punti in classifica: i monegaschi sono stati eccezionali in casa con le vittorie contro Barcellona e Stella Rossa, in trasferta però non sono andati oltre il pareggio contro la Dinamo Zagabria e allora al Dall’Ara si può sperare che la diretta Bologna Monaco possa rilanciare il sogno rossoblù…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONACO

Adesso analizziamo le probabili formazioni per la diretta Bologna Monaco. Nel modulo 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano ecco Skorupski in porta; davanti a lui la consueta difesa a quattro con Posch, Beukema, uno tra Lucumí e Casale ed infine Miranda da destra a sinistra; in mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi su Moro e Freuler; sulla trequarti invece ecco Orsolini, Fabbian e infine uno tra Ndoye e Dominguez a sinistra, a sostengo del centravanti che dovrebbe essere Castro più di Dallinga.

Modulo 4-2-3-1 anche per il Monaco di mister Hutter, che potrebbe puntare sui seguenti undici titolari: Majecki in porta e davanti a lui i quattro difensori Vanderson, Kehrer, Singo e Caio Henrique; in mediana Zakaria e Camara; sulla trequarti Ben Seghir a destra, in mezzo Minamino e sulla sinistra Akliouche, con la prima punta Embolo davanti a tutti.

INCERTEZZA NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Infine, la nostra panoramica sulla diretta Bologna Monaco deve prendere in considerazione anche il pronostico, che è all’insegna dell’incertezza secondo l’agenzia di scommesse Snai, che quota infatti il segno 1 a 2,75 e il segno 2 invece a 2,55, indicando quindi gli ospiti monegaschi come leggermente favoriti. Infine, l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il segno X in caso di pareggio, con il quale si arriverebbe a 3,35.