PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CREMONESE: CHI GIOCA OGGI POMERIGGIO?

Con le probabili formazioni Cagliari Cremonese oggi martedì 24 settembre 2024 ci avviciniamo alla partita di Coppa Italia che sarà valida per i sedicesimi di finale. In Sardegna saranno sotto i riflettori soprattutto i padroni di casa rossoblù, che arrivano purtroppo da una pesante sconfitta casalinga contro l’Empoli e occupano l’ultimo posto in classifica, quindi pur essendo solo il mese di settembre è già scattato l’allarme a Cagliari e anche la Coppa Italia potrebbe servire per riportare un po’ di serenità.

La Cremonese sicuramente giocherà con meno pressioni: i grigiorossi lombardi arrivano dalla vittoria sul campo del Catanzaro nell’ultimo turno di Serie B e hanno una buona posizione di classifica, in piena lotta per la promozione come è giusto che sia per chi ha sfiorato il traguardo già nella passata stagione. Tutto questo premesso, ora possiamo fare qualche considerazione sulle ultime notizie circa le probabili formazioni Cagliari Cremonese.

COSA DICONO QUOTE E PRONOSTICO?

Prima di esaminare le probabili formazioni Cagliari Cremonese, possiamo dare uno sguardo anche al pronostico con le quote dell’agenzia Snai. I rossoblù sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre si sale a 3,45 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 per un successo della Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CREMONESE

NICOLA CAMBIA TANTISSIMO

Nelle probabili formazioni Cagliari Cremonese ci aspettiamo un turnover decisamente ampio da parte dell’allenatore di casa Davide Nicola, quindi per i sardi nel modulo tattico 3-4-1-2 potremmo indicare i seguenti possibili undici titolari: Sherri in porta; la difesa a tre formata da Zappa, Palomino, e Obert; a centrocampo da destra a sinistra Zortea, Adopo, Marin e Felici; come trequartista invece Viola, a supporto della coppia di attaccanti formata da Mutandwa e Lapadula, potrebbero quindi essere non più di tre i giocatori confermati dopo l’Empoli.

ECCO IL TURNOVER DI STROPPA

Dall’altra parte, anche Giovanni Stroppa potrebbe dare spazio ai giocatori meno impiegati in campionato e valutare qualche sorpresa, quindi con tutte le cautele del caso citiamo per le probabili formazioni Cagliari Cremonese il modulo 3-5-2 con questi possibili titolari fra i grigiorossi lombardi: il portiere Jungdal; davanti a lui una retroguardia a tre con Lochoshvili, Bianchetti e Antov; il centrocampo potrebbe invece essere un folto reparto a cinque formato da destra a sinistra da Quagliata, Collocolo, Castagnetti, Pickel e Barbieri; infine, in attacco spazio alla coppia formata da Johnsen e De Luca.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CREMONESE: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): Sherri; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Adopo, Marin, Felici; Viola; Mutandwa, Lapadula. All. Nicola.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Lochoshvili, Bianchetti, Antov; Quagliata, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Barbieri; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.