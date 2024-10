PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA INGHILTERRA: QUALI TITOLARI A HELSINKI?

Le probabili formazioni Finlandia Inghilterra ci accompagnano alla partita che sarà sicuramente il big-match di oggi, domenica 13 ottobre 2024, per la Lega B della Nations League. Situazione anomala per gli inglesi, che appena tre mesi fa giocavano la finale degli Europei e adesso si trovano invece nella “Serie B” della competizione, a causa delle delusioni della scorsa edizione, chiusa con la retrocessione dell’Inghilterra. Adesso dunque l’obiettivo massimo è la promozione, per tornare a giocare nella categoria che per blasone e anche valore tecnico spetterebbe ai Leoni del c.t. ad interim, che ha davvero tanta qualità a sua disposizione ma .è reduce dal scivolone interno contro la Grecia che ha complicato tutto

Per la Finlandia è un confronto oggettivamente complicato, perché avere l’Inghilterra nel proprio gruppo limita fortemente i sogni di gloria. I finnici hanno retto dignitosamente il mese scorso a Wembley, dove incassarono una sconfitta per 2-0, per cui adesso proveranno a scrivere una pagina di storia, magari approfittando della spinta del proprio pubblico di casa. Ovviamente però il gap tecnico è evidente, come emergerà anche dall’analisi delle ultime notizie circa le probabili formazioni Finlandia Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO: TUTTO CHIARO?

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni diamo sempre uno sguardo anche al pronostico e per Finlandia Inghilterra le quote Betsson ci dicono che un successo esterno degli inglesi è nettamente favorito (segno 2 a 1,33), mentre poi si sale già a quota 4,90 per il segno X in caso di pareggio. Se invece vincesse la Finlandia, ecco che il segno 1 varrebbe ben 8,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA INGHILTERRA

ECCO LE SCELTE DI KANERVA

Le probabili formazioni Finlandia Inghilterra dovrebbero vedere il c.t. di casa Markku Kanerva intenzionato a schierare il modulo 4-3-3. Alla seconda partita in tre giorni c’è naturalmente da tenere presente il rischio turnover, che però non dovrebbe essere estremo nella partita più prestigiosa del girone: in porta Hradecky; i quattro difensori Stahl, Hoskonen, Ivanov e Uronen da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe invece essere composto da Peltola, Walta e Kamara; infine il tridente d’attacco con Jensen all’ala destra, Pohjanpalo del Venezia come centravanti ed infine Keskinen naturalmente nei panni dell’ala sinistra.

QUANTO TURNOVER PER CARSLEY?

Naturalmente è più difficile sbilanciarsi sulle mosse di Lee Carsley per le probabili formazioni Finlandia Inghilterra, perché la rosa degli ospiti offre maggiori possibilità di turnover. Dal punto di vista tattico il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1, quanto agli interpreti dal primo minuto potremmo invece ipotizzare i seguenti undici, pur con la consapevolezza del fatto che ci sono diversi ballottaggi ancora in corso: citiamo comunque in porta Pickford; la difesa a quattro con Walker a destra, i due centrali Guéhi e Konsa e il terzino sinistro Lewis; in mediana potrebbe invece agire la coppia formata da Rice e Gallagher; infine, sulla trequarti i titolari potrebbero essere Madueke, Bellingham e Gordon da destra a sinistra, alle spalle del centravanti e capitano Kane, condizioni fisiche permettendo.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Peltola, Walta, Kamara; Jensen, Pohjanpalo, Keskinen. All. Kanerva.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guéhi, Konsa, Lewis; Rice, Gallagher; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Carsley.