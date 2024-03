Formazioni Francia Germania/ Quote: Wirtz-Musiala, spazio ai giovani (amichevole, 23 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA: CHI GIOCA A LIONE?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Francia Germania: grande amichevole al Groupama Stadium di Lione, si gioca alle ore 21:00 di sabato 23 marzo e in campo troviamo due nazionali che si erano già affrontate lo scorso settembre in un test match, che più volte si sono incrociate nei grandi tornei e che ora affrontano momenti diversi, perché la Francia è comunque la finalista dell’ultimo Mondiale e ha vinto quello precedente, dunque rimane forse la grande nazionale da battere anche agli Europei che inizieranno tra qualche mese.

Video/ Italia Lettonia U21 (2-0) gol e highlights: la decidono Casadei e Fabbian (22 marzo 2024)

La Germania invece sta attraversando una fase di stanca e ricostruzione, si è affidata a Julian Nagelsmann ma per il momento si tratta ancora di plasmare un gruppo che possa durare nel tempo, qualche giovane interessante è salito alla ribalta ma potrebbe volerci del tempo per tornare a vedere i tedeschi dominanti. Intanto ci gusteremo questa scintillante amichevole, e a tale proposito dobbiamo valutare insieme quali potrebbero essere le scelte che i due CT opereranno sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per analizzare le probabili formazioni di Francia Germania.

Probabili formazioni Italia Ecuador/ Diretta tv: conferma per Retegui (23 marzo 2024)

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Francia Germania, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, che rappresenta un’amichevole di lusso. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale transalpina vi farebbe guadagnare 1,80 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,70 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione tedesca, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,90 volte la somma messa sul piatto.

Probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U19/ Chi giocherà a Udine? (oggi 23 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Dovrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo con cui Didier Deschamps affronterà Francia Germania: qui come per i tedeschi parliamo di un modulo che può variare, ma storicamente gli ultimi Bleus sono stati vincenti con questa impostazione. In difesa abbiamo due dubbi: Ibrahima Konaté o Saliba per affiancare Upamecano al centro, Theo o Lucas Hernandez a sinistra e dunque duello tra fratelli, mentre a destra dovrebbe esserci Koundé con Maignan da valutare e Aréola preallertato. Anche a centrocampo qualche punto di domanda è aperto: Rabiot sembra stare bene e potrebbe giocare, ma Deschamps potrebbe anche puntare sull’esordio di Zaire-Emery con Youssouf Fofana che invece sarebbe confermato, naturalmente bisogna anche ricordarsi di Camavinga che nel Real Madrid gioca quasi stabilmente come terzino sinistro. Davanti le opzioni sono tante, anche con il forfait di Griezmann per il quale è stato convocato Guendouzi: possibile che Mbappé vada centrale con Ousmane Dembélé e Marcus Thuram larghi, c’è anche l’opzione Moussa Diaby oppure Tchouaméni potrebbe essere avanzato sulla trequarti per agire come una sorta di guastatore, dando anche maggiore equilibrio a una linea che sarebbe altrimenti iper offensiva.

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Sarà 3-4-2-1 per Julian Nagelsmann, che non ha giocato le qualificazioni agli Europei (essendo Paese ospitante) ma per Francia Germania dovrebbe confermare le scelte già viste nell’ultimo impegno. Hummels dovrebbe essere sostituito dal versatile Kimmich, che dunque sarà braccetto in una difesa completata da Rudiger e Tah; in porta a tutti gli effetti dovrebbe esserci Ter Stegen, il vice di Neuer che ha lasciato il ritiro per infortunio (come Beste e Pavlovic). A centrocampo poi a correre sulle corsie potrebbero essere Henrichs e Havertz, quest’ultimo adattato sull’esterno così da far giocare più elementi di qualità contemporaneamente; avranno spazio Goretzka e Gundogan in mezzo anche se qui bisogna segnalare il grande ritorno di un Toni Kroos che certamente a lungo andare può essere un titolare, dunque uno dei due sopra citati potrebbe avanzare il suo raggio d’azione ma qui dovrebbe vincere la concorrenza dei giovani Wirtz e Musiala, ovvero il nuovo che avanza. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, in questo momento è di Fullkrug ma la Germania cerca comunque un grande numero 9, vagliando anche la soluzione del centravanti tattico.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Aréola; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Y. Fofana; O. Dembélé, Tchouaméni, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps

GERMANIA (3-4-2-1): Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Tah; Henrichs, Goretzka, Gundogan, Havertz; Wirtz, Musiala; Fullkrug. Allenatore: Julian Nagelsmann











© RIPRODUZIONE RISERVATA