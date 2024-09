PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Analizzando le probabili formazioni Francia Italia torniamo a parlare degli azzurri: avevamo lasciato la nazionale di Luciano Spalletti eliminata malamente dagli Europei per mano della Svizzera, la ritroviamo alle ore 20:45 di venerdì 6 settembre nel primo impegno della Nations League 2024-2025. È un’Italia che, inserita nel girone anche con Belgio e Israele, va a caccia di risposte: sono imminenti le qualificazioni al Mondiale che dopo due fallimenti non andranno sbagliate, il gruppo a disposizione di Spalletti però fa sorgere tanti dubbi circa la reale competitività di una squadra che forse non ha al suo interno quegli elementi in grado di dare una reale svolta.

Sarà chiaramente un percorso e dunque aggiunte e modifiche potranno sempre arrivare, intanto per questo esordio in Nations League l’Italia sfida una vera e propria corazzata, quella Francia che agli Europei è stata eliminata in semifinale (dalla Spagna) e che ha confermato Didier Deschamps insieme a tutti i suoi campioni. Al momento appare una sfida decisamente impari ma vedremo quello che ci dirà il terreno di gioco del Parco dei Principi, intanto noi andiamo alla scoperta delle possibili scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni Francia Italia.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA: QUOTE E PRONOSTICO

Partono favoriti i Bleus al Parco dei Principi, come leggiamo dalle quote Snai fornite a margine delle probabili formazioni Francia Italia: abbiamo anche una spiccata differenza tra il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa, che vale 1,67 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 per il successo dell’Italia che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata. Infine il segno X per il pareggio, che secondo questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,85 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

I Bleus sono sempre gli stessi e dunque nelle probabili formazioni Francia Italia possiamo puntare su un 4-2-3-1, anche se sappiamo che il modulo può cambiare. Difesa comandata dal portiere Maignan; Koundé ormai gioca stabilmente come terzino destro e sull’altro versante ci sarà Theo Hernandez (è tornato anche Digne, per sostituire l’infortunato Ferland Mendy), in mezzo invece Deschamps dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia formata da Saliba e Upamecano, che è stata titolare agli Europei.

Al centro del campo conferma per Kanté (ma occhio a Zaire-Emery che potrebbe soffiargli il posto) mentre il nome nuovo è quello di Manu Koné il cui esordio con la Roma è stato positivo: al fianco dell’ex Leicester e Chelsea però il grande favorito è Tchouaméni, eventualmente in un ballottaggio con Youssouf Fofana. Davanti, chiaramente, i grandi non mancano: due maglie per Griezmann e Mbappé, difficile non vedere titolare Marcus Thuram visto lo straripante inizio di Serie A, come prima punta allora il candidato è Kolo Muani con possibili inserimenti, ovviamente, di ottimi giocatori come Ousmane Dembélé e Barcola che possono sparigliare le carte sugli esterni.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Bisogna dire che Spalletti ha cambiato parecchio: nelle probabili formazioni Francia Italia l’ossatura rimane quella degli Europei, ma tanti calciatori sono assenti per infortunio (Scamacca e Barella), scarsa condizione (Federico Chiesa) o semplicemente scelta tecnica, e qui possiamo citare Gianluca Mancini, Cristante e Folorunsho. Il modulo potrebbe essere il 3-5-2: in difesa Alessandro Bastoni è in dubbio e quindi a sostituirlo sarebbe Buongiorno, conferme sia per Calafiori che Di Lorenzo da braccetto così come ovviamente per il portiere Gianluigi Donnarumma.

Capitolo esterni: a sinistra abbiamo Dimarco, a destra in grande ascesa le quotazioni di Cambiaso che sarà titolare, in mezzo al campo invece non c’è Jorginho e quindi cabina di regia che dovrebbe essere affidata a Fagioli, mentre a occuparsi delle due mezzali saranno Frattesi da una parte e Lorenzo Pellegrini dall’altra. In attacco invece siamo sempre alla ricerca di un grande bomber, detto che Immobile al momento è sempre fuori dal progetto: l’inizio di stagione di Retegui e Kean è stato promettente, contro la Francia dovrebbero giocare loro e poi si vedrà più avanti se Spalletti aggiungerà qualcuno.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouaméni; M. Thuram, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani. Allenatore: Didier Deschamps

ITALIA (3-5-2): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Lo. Pellegrini, Dimarco; Retegui, Kean. Allenatore: Luciano Spalletti