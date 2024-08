PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGIANA: PRIMO MATCH UFFICIALE

Inizia ufficialmente la stagione per le due squadre, oggi 9 agosto e quindi possiamo vedere insieme le probabili formazioni Genoa Reggiana. Una partita di Coppa Italia che sarà importantissima soprattutto in chiave calciomercato sulla sponda genovese. Per esempio, l’improvviso addio di Retegui in direzione Atalanta dovrebbe aver portato alla conferma di Albert Gumdundsson, che per il momento il Genoa ha bloccato non volendo perdere entrambi i titolari sul fronte offensivo.

La Reggiana si trova di fronte un avversario che sulla carta è più forte, ma chissà che stasera qualcosa non dovesse cambiare. La squadra ospite è rimasta la stessa per buona parte dei suoi elementi titolari, cosi come il Genoa Però a favore del Grifone c’è un precampionato positivo, dove sembrano spiccare tra tutti Vasquez e Frendrup. Ora, diamo uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni Genoa Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGIANA: QUOTE E PRONOSTICO

Passiamo ad un’analisi più giocosa delle probabili formazioni Genoa Reggiana, infatti sul sito della Snai notiamo come il Grifone sia il favorito assoluto di questo incontro: 1,40 la vittoria ligure contraddistinta dal segno 1. Il pareggio sembra molto improbabile e di fatto la sua quota potrebbe una moltiplicazione di 4,5 sull’importo scommesso. Attenzione però: il pareggio si intende solamente nei primi novanta minuti. Il segno 2 invece ha una quota di 8.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGIANA

ECCO LE SCELTE DI GILARDINO

Quali saranno le scelte di Gilardino in vista delle probabili formazioni Genoa Reggiana? Non si scappa dal 3-5-2 che ha ben figurato nella scorsa stagione in Serie A, sulla sinistra ci sarà Vasquez come braccetto mentre il centrale puro sarà Bani. Sulla metà campo invece bisogna capire la questione Gudmundsson, poiché in caso di una sua assenza potrebbe giocare più avanzato Malinovskyi e insieme a lui ci sarà Frendrup.

Sempre da decifrare la questione islandese, che dovrebbe muovere diversi uomini in attacco: Vitinha il primo tra tutti, ma Gudmundsson come detto potrebbe e dovrebbe esserci e allora bisogna anche definire chi farà la prima punta nel Genoa, attualmente il principale indiziato sembrerebbe essere Ekuban che ha anche fatto bene nel corso degli impegni estivi, e senza Retegui potrebbe avere più minuti a disposizione.

LE CONTROMOSSE DI VIALI

Cosa passa nella testa di Viali? Le probabili formazioni Genoa Reggiana ci dicono che il tecnico dovrebbe puntare su un calcio più spumeggiante come fatto vedere nelle precedenti amichevoli. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2 con Bardi a guidare la difesa dai suoi pali. Gli uomini più arretrati dovrebbero essere Brekaloe accanto a lui Fiammozzi. A centrocampo il talento ex Juventus Sersanti che dovrebbe agire sulla fascia per poi accentrarsi.

In attacco non dovrebbero mancare Gondo e Cavallini, il tandem è capace sia di lanciarsi che di sfruttare i palloni che arrivano dalla zona laterale dle campo, almeno così si è visto nelle precedenti uscite di precampionato. Qualche ballottaggio non vede tra i titolari Gondo, am questa informazione potremmo appurarla solo quando avremo le distinte ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGIANA: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Junior Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.

REGGIANA (4-4-2): Motta; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Cavallini; Vergara, Sersanti, Cigarini, Okwonkwo; Pettinari, Gondo. All. Viali.