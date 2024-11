PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA BOSNIA: CHI GIOCA A FRIBURGO?

Le probabili formazioni Germania Bosnia ci avvicinano sensibilmente alla partita che alle ore 20:45 di sabato 16 novembre 2024, presso l’Europa Park Stadion di Friburgo, si gioca per la quinta giornata di Nations League 2024-2025. Il match della Lega A ha senso solo per la Germania: nel gruppo 3 infatti la Bosnia ha raccolto appena un punto e ormai è quasi certa della retrocessione in Lega B, tecnicamente potrebbe ancora sperare ma avrebbe bisogno di vincere entrambe le partite rimaste e sarà difficile questo, perché dopo aver affrontato i tedeschi ci sarà la sfida interna contro l’Olanda e dunque il quadro è complesso.

Alla Germania, che comanda la classifica con 10 punti, il pareggio potrebbe non bastare ancora: sarebbe così in caso di segno X anche ad Amsterdam o vittoria degli orange, con il successo dell’Ungheria invece bisognerebbe aspettare l’incrocio di Budapest ma in ogni caso Julian Nagelsmann è davvero ad un passo dai quarti di finale. Scopriremo se li timbrerà già questa sera, intanto aspettando che la partita prenda il via possiamo fare le nostre rapide considerazioni sulle scelte operate dai due CT qui a Friburgo, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Germania Bosnia.

QUOTE E PRONOSTICO GERMANIA BOSNIA

Il vantaggio che la nazionale tedesca ha in questa partita, almeno nel pronostico della Snai a margine delle probabili formazioni Germania Bosnia, è addirittura clamoroso: se con il segno 1 per la sua vittoria il guadagno sarebbe di appena 1,10 volte quanto messo sul piatto, il segno 2 per il successo della Bosnia vi farebbe intascare ben 20,00 volte la giocata, stiamo dunque parlando di una sfida a senso unico almeno sulla carta con il segno 2, sul quale puntare per il pareggio, che con questo bookmaker ha un valore pari a 9,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA BOSNIA

GLI 11 DI NAGELSMANN

Possibilità di sperimentare per Nagelsmann nelle probabili formazioni Germania Bosnia: un mese fa contro l’Olanda sono partiti titolari Leweling e Kleindienst oltre al giovane Aleksandar Pavlovic e Stiller in mezzo, per stasera intanto Nubel contende la maglia di portiere titolare a Baumann mentre in mezzo alla difesa dovremmo vedere Rudiger e Schlotterbeck insidiati però da Tah (almeno il secondo), poi sugli esterni Kimmich e Mittelstadt sono i favoriti ma occhio alla crescita di Gosens con la Fiorentina e al sempre utile Henrichs, che si può piazzare in varie zone del campo.

A tale proposito, c’è abbondanza tra centrocampo e attacco: in mezzo si può andare per esempio con Andrich-Gross. Tuttavia, c’è anche Stiller e le scelte per la mediana possono influire anche quelle davanti, Musiala e Wirtz possono essere impiegati sulla trequarti in compagnia magari di Gnabry o Deniz Undav che nello Stoccarda si piazza proprio alle spalle del centravanti, qui la prima punta della Germania può essere Havertz ormai abituato a fare questo ruolo oppure i ruoli si possono invertire, sarà molto interessante scoprire cosa deciderà Nagelsmann in merito.

LE MOSSE DI BARBAREZ

Sergej Barbarez punta sul 4-2-3-1 come vediamo nelle probabili formazioni Germania Bosnia: sono infortunati Dedic e Gazibegovic, in difesa potrebbe scattare il turno del giovane Muharemovic che oggi gioca nel Sassuolo ma è di proprietà della Juventus, a fargli posto sarebbe uno tra Katic e Bicakcik ma naturalmente bisognerà valutare, a destra invece spazio a Omerovic mentre a sinistra si potrebbe adattare Mujakic, non essendoci un laterale basso di ruolo, a completamento del reparto possiamo aggiungere che il portiere sarà Vasilj.

A centrocampo invece il giovane Tahirovic, passato anche dalla Roma, dovrebbe avere nuovamente le redini del gioco della Bosnia; con lui è probabile che sia schierato Gigovic che però deve vincere la concorrenza di Sunjic oltre che di Djakovac, per quanto riguarda invece il reparto avanzato i favoriti sugli esterni sono Bajraktarevic a destra e Burnic a sinistra anche per mancanza di alternative, davanti il favorito resta Dzeko ma attenzione, la crescita di Demirovic nello Stoccarda è importante e dunque per una volta il CT Barbarez potrebbe avere qualche dubbio in merito, magari ci sarà staffetta tra una partita e l’altra in questo novembre di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA BOSNIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Gross; Musiala, Undav, Wirtz; Havertz. Allenatore: Julian Nagelsmann

BOSNIA (4-2-3-1): Vasilj; Omerovic, Muharemovic, Bicakcik, Mujakic; Sunjic, Tahirovic; Bajraktarevic, Hajradinovic, Burnic; Dzeko. Allenatore: Sergej Barbarez