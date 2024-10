DIRETTA GERMANIA OLANDA, PRIMO POSTO IN PALIO

Uno dei match sicuramente più interessanti in programma per questo lunedì 14 ottobre 2024 è la diretta Germania Olanda, gara che si disputerà alle ore 20:45 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera e valida per la terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League 2024/2025. Nell’ultimo turno della competizione europea attualmente in corso queste due Nazionali si erano affrontate alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam chiudendo il loro incontro con uno spettacolare pareggio per 2 a 2 in cui avevano segnato sia il milanista Reijnders che l’interista Dumfries.

Entrambe a quota 4 punti punti, la Germania sta per ora conducendo grazie alla miglior differenza reti sin qui registrata ma i Paesi Bassi non vogliono dimostrarsi da meno e proveranno a strappare il successo anche lontano dalle mura amiche. Ricordiamo infine che la direzione del match è stata affidata ad una quaterna arbitrale tutta slovena capitanata da Slavko Vinčić che verrà assistito da Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič oltre che da David Šmajc, nel ruolo di quarto uomo.

DIRETTA GERMANIA OLANDA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Brutte notizie per chi pensava di poter seguire la diretta Germania Olanda tramite i consueti metodi utilizzati per visionare anche le partite dell’Italia o delle squadre di club. La gara non verrà infatti trasmessa nè dalla RAI, nè da Mediaset, nè da Sky e neppure da DAZN ma chiunque voglia visionare la sfida tra Germania e Paesi Bassi dovrà farlo in streaming collegandosi in maniera gratuita al sito UEFA.tv, emittente ufficiale di tutte le principali gare delle Nazionali registrate presso l’UEFA e per le quali non sono stati acquistati i diritti televisivi da altre emittenti.

GERMANIA OLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Germania Olanda, diamo insieme uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due commissari tecnici delle Nazionali che scenderanno in campo a Monaco di Baviera. I tedeschi di Nagelsmann dovrebbero confermare il 4-2-3-1 visto contro la Bosnia Erzegovina con Andrich e Gross a comporre la linea mediana mentre Wirtz, Havertz e Musiala saranno sulla trequarti in appoggio all’unica punta Undav.

Discorso simile pure per i Paesi Bassi del selezionatore Koeman, pronto pure lui ad affidarsi ad un modulo speculare e quindi al 4-2-3-1 con l’ex bolognese Zirkzee al centro dell’attacco come punta di movimento che potrà sfruttare i rifornimenti offeri dai super talentuosi Malen, Xavi Simons e Gakpo. In porta ci sarà Verbruggen ed i milanesi Dumfries e Reijnders dovrebbero essere della partita per completare rispettivamente la difesa ed il centrocampo.

DIRETTA GERMANIA OLANDA, LE QUOTE

L’attesa cresce per la diretta Germania Olanda ed analizziamo quindi quelli che sono i pronostici offerti dalle vari agenzie di scommesse sportive riguardo a questo evento. Secondo quanto pagato da Snai, ci sono moltissime probabilità che la Germania si aggiudichi il successo, quotando infatti l’1 a 1.80, mentre appaiono meno possibili le piste che porterebbero al pareggio, con l’x fissato a 3.75, oppure alla vittoria esterna dei Paesi Bassi, che verrebbe pagata invece addirittura a 4.25. Anche altre agenzie indicano cifre molto simili per l’esito finale del match come ad esempio Sisal, quotando l’1 a 1.75 ed il 2 a