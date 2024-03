Formazioni Inghilterra Brasile/ Quote: Dorival per ora cambia poco (amichevole, 23 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Con l’analisi delle probabili formazioni di Inghilterra Brasile studiamo gli schieramenti per la grande amichevole di Wembley: alle ore 20:00 (italiane) di sabato 23 marzo si affrontano due nazionali che non si trovavano faccia a faccia da qualche ano, ma che hanno dato vita a incroci storici. Il Brasile lo fa con un nuovo CT: esonerato Fernando Diniz, che ha un passo pessimo nelle qualificazioni ai Mondiali e ha perso in casa contro l’Argentina, sfumato Carlo Ancelotti, la Seleçao si è affidata a Dorival Junior che, come tutti i tecnici verdeoro, va subito nell’occhio del ciclone anche perché i risultati recenti sono tutt’altro che lusinghieri.

L’Inghilterra è scivolata nella Lega B di Nations League, ma appare un incidente di percorso: innegabilmente la gestione di Gareth Southgate ha ridato vigore a una nazionale alla quale però manca sempre il centesimo per fare l’euro, i risultati di prestigio sono arrivati ma si tratta di sollevare i trofei, e qui forse serve ancora qualcosa. Intanto vedremo quello che succederà a Wembley, noi siamo pronti per questa stupenda amichevole sperando che le premesse siano confermate in campo, nel frattempo prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Inghilterra Brasile.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Inghilterra Brasile, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, che rappresenta un’amichevole di lusso. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale inglese vi farebbe guadagnare 1,85 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione verdeoro, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,85 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Non dovrebbero essere troppe le novità di Southgate in Inghilterra Brasile: manca qualche calciatore importante e in difesa c’è forse qualche ballottaggio aperto, ma si dovrebbe ricomporre la coppia centrale con Maguire e Stones a protezione di Pickford, mentre sulla corsia destra dovrebbe correre il veterano Walker con Chilwell che sarà invece sull’altro versante. Il dubbio è più che altro a centrocampo: Foden può fare la mezzala, ma con il ritorno di Bellingham potrebbe vincere un atteggiamento più conservativo e dunque una maglia per Jordan Henderson, fermo restando che il regista dell’Inghilterra rimane Declan Rice che sta facendo benissimo nella sua prima stagione all’Arsenal. Il già citato Foden potrebbe allora andare a occupare la casella della fascia sinistra nel tridente, lasciata libera da Grealish; qui attenzione al possibile esordio di Gordon già con la maglia da titolare, mentre vista la portata dell’amichevole sembrano già fissate le altre due maglie offensive perché Harry Kane sarà il centravanti e Saka si occuperà invece di presidiare la fascia destra. Questo ovviamente a meno di sorprese, perché Southgate potrebbe anche decidere di mischiare le carte a Wembley…

LE MOSSE DI DORIVAL JUNIOR

Naturalmente ha dubbi maggiori Dorival Junior, perché Inghilterra Brasile è la sua prima da CT e le risposte da fornire sono tante: per il momento, la lista dei convocati rispecchia ancora le scelte del suo predecessore Diniz e anche il 4-2-3-1 verdeoro non si discosterà troppo da quello che ha perso contro l’Argentina. In porta mancano sia Alisson che Ederson: ci sarà dunque spazio per Rafael, che davanti a lui dovrebbe avere Marquinhos e Bremer, quest’ultimo convocato per sopperire all’infortunio di Gabriel Magalhaes. Danilo a questo punto potrebbe essere il terzino sinistro, ma giocare anche al centro della difesa; Wendell appare favorito per presidiare la fascia sinistra, a centrocampo invece torna Casemiro che dovrebbe ragionevolmente avere una maglia, aprendo una sorta di ballottaggio a tre tra Bruno Guimaraes, André e Douglas Luiz per affiancarlo. Nel reparto avanzato sono certe le maglie per Vinicius Junior e Rodrygo, l’altra se la giocano Diego Martinelli e Raphinha; possibile giochi quest’ultimo che è più abituato a stazionare sulla destra, davanti in assenza di Gabriel Jesus ecco invece la possibilità che il giovanissimo Endrick sia titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Chilwell; J. Henderson, D. Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Southgate

BRASILE (4-2-3-1): Rafael; Danilo, Marquinhos, Bremer, Wendell; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Junior; Endrick. Allenatore: Dorival Junior











