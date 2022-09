DIRETTA ITALIA INGHILTERRA/ Video streaming Rai 1: la finale e altri grandi match

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Naturalmente la diretta di Italia Inghilterra ci riporta con la memoria a quella gloriosa notte di Wembley: gli Europei vinti a casa dei tre leoni, una finale segnata dai gol di Luke Shaw e Leonardo Bonucci e poi chiusa ai rigori con le parate di Gigio Donnarumma, votato anche miglior giocatore della manifestazione. Un anno più tardi o quasi Inghilterra e Italia hanno pareggiato senza gol al Molineux di Wolverhampton, nella partita di andata di questo girone in Nations League; va poi ricordata l’altra partita importante e cioè la finale per il terzo posto al Mondiale 1990 – questa volta in casa nostra, a Bari – vinta 2-1, ma anche la semifinale degli Europei 2012 che ci aveva visto nuovamente avere la meglio ai rigori, con il famoso cucchiaio che Andrea Pirlo aveva infilato alle spalle di Joe Hart.

In generale l’Inghilterra non ci batte proprio da 10 anni: era agosto ed eravamo al Wankdorf di Berna, campo neutro per un’amichevole in cui i tre leoni si erano idealmente vendicati del ko europeo. La nostra era una nazionale molto sperimentale: tra i titolari di quel giorno c’erano Ignazio Abate, Antonio Nocerino, Alberto Aquilani, Stephan El Shaarawy e Mattia Destro. Eravamo passati in vantaggio al quarto d’ora con Daniele De Rossi, ma la rimonta inglese si era concretizzata con Phil Jagielka e Jermain Defoe. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Inghilterra è fornita da Rai Uno: anche questa partita di Nations League segue ovviamente la tradizionale programmazione che riguarda la nostra nazionale di calcio, dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti con la possibilità di assistere al match anche in alta definizione. In assenza di un televisore poi la sfida Italia Inghilterra per la Nations League potrà essere seguita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

POSSIAMO ANCORA SPERARE!

Italia Inghilterra è in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, alle ore 20:45 di venerdì 23 settembre: dopo tre mesi tornano le emozioni della Nations League 2022-2023, e la partita è valida per la quinta e penultima giornata nel gruppo 3 di Lega A. L’Italia è ancora in corsa per la Final Four, ma non è padrona del suo destino: dopo la batosta di Monchengladbach, un 2-5 incassato dalla Germania, è terza posizione in classifica a -2 dalla capolista Ungheria, dunque anche vincere entrambe le partite restanti potrebbe non bastare perché poi dipenderebbe anche, ovviamente, dai tedeschi che ci precedono di una lunghezza e possono sempre fare en plein.

L’Inghilterra invece è ormai eliminata, avendo solo due punti nella classifica del girone: Gareth Southgate naturalmente ha già capito che il reale obiettivo dei tre leoni è quello di fare il passo ulteriore ai Mondiali, ovvero provare a raggiungere la finale dopo il quarto posto di quattro anni fa e, soprattutto, la medaglia d’argento messa al collo agli ultimi Europei. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Italia Inghilterra, intanto ne aspettiamo il calcio d’inizio provando a dare qualche indicazione circa le scelte che saranno operate dai due CT qui a San Siro, leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

Ancora una volta è complesso capire le scelte di Roberto Mancini, che nella diretta Italia Inghilterra si affiderà al 4-3-3 e potrebbe affidarsi ai migliori. Gigio Donnarumma giocherà in porta; davanti a lui Bonucci e presumibilmente Acerbi formeranno la coppia centrale, sugli esterni invece possiamo aspettarci Di Lorenzo e Emerson Palmieri vista l’assenza di Spinazzola. Avremo poi un centrocampo nel quale i titolari senza discussioni sarebbero Barella, Jorginho e Verratti anche se magari potrebbe essere concessa una chance a Tonali; nel tridente offensivo Politano, Immobile e Raspadori viaggiano per la maglia, ma c’è Scamacca che sta vivendo un grande momento con il West Ham.

L’Inghilterra può giocare con il 3-4-2-1 a San Siro: manca Pickford, quindi Ramsdale favorito per essere il portiere e davanti a lui la linea con Maguire che può riscattarsi in nazionale, venendo eventualmente affiancato da Coady e Stones (o Eric Dier). Sulle fasce laterali, avanzando a centrocampo, i papabili sono Alexander-Arnold a destra e Trippier che viene dirottato a sinistra, avendo già mostrato di poter cambiare la corsia di competenza; in mezzo potremmo e dovremmo vedere Bellingham e Declan Rice, mentre Mount avanzerebbe sulla trequarti facendo eventualmente compagnia a uno tra Sterling e Foden. Come prima punta Harry Kane, ma con il centravanti del Tottenham in panchina lo stesso Foden potrebbe avanzare da finto nove.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Italia Inghilterra, partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale azzurra vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della nazionale dei tre leoni abbiamo un valore che ammonta a 2,60 volte la giocata con questo bookmaker.











