PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FINLANDIA: CHI GIOCA IN NATIONS LEAGUE?

Con le probabili formazioni Inghilterra Finlandia andiamo a leggere le scelte dei due CT nella partita di Wembley: anche qui torna la Nations League 2024-2025, siamo nella seconda giornata del girone 2 ma per la Lega B, infatti bisogna ricordare che due anni fa i tre leoni erano incredibilmente retrocessi, anche se la formula del torneo lascia spazio ad accadimenti simili e, del resto, l’Inghilterra si è poi pienamente riscattata timbrando la seconda finale europea consecutiva. A quel punto Gareth Southgate ha lasciato dopo otto anni: il suo posto lo ha preso Lee Carsley, ex CT dell’Under 21 campione d’Europa, che ha aperto con un 2-0 maturato in Irlanda.

La Finlandia invece ha nettamente perso al suo esordio in Nations League: la sconfitta arrivata in Grecia può essere considerata preoccupante per una nazionale che aveva avuto un momento d’oro qualificandosi agli Europei, ma che adesso sembra tornata nei ranghi e, in un girone come questo, rischia concretamente la retrocessione nella Lega C. Naturalmente questa sera ci aspettiamo una vittoria inglese ma non si può mai dire; aspettando che la partita prenda il via proviamo appunto a capire come le due nazionali potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, valutando nel dettaglio le probabili formazioni Inghilterra Finlandia.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FINLANDIA: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote stabilite dall’agenzia Snai, che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Inghilterra Finlandia, i tre leoni sono ovviamente favoriti, e anche in maniera piuttosto netta: il segno 1 per la loro vittoria vale soltanto 1,13 volte l’importo che avrete pensato di investire, mentre il successo della Finlandia regolato dal segno 2 vi permetterebbe di guadagnare la bellezza di 18,00 volte la somma messa sul piatto. Abbiamo poi l’opzione del pareggio, regolata dal segno X, e con questo bookmaker la vincita ammonterebbe a 8,25 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FINLANDIA

GLI 11 DI CARSLEY

Con le probabili formazioni Inghilterra Finlandia andiamo a vedere come Lee Carsley dovrebbe impiegare un 4-3-3, con qualche interprete eventualmente diverso rispetto a sabato: in porta viene confermato Pickford, ma in difesa al posto di Maguire giocherebbe Stones che farebbe coppia con Guéhi, lasciando eventualmente a Rico Lewis e Colwill il compito di correre sulle corsie laterali. In mezzo al campo possiamo comunque puntare sulla conferma di Declan Rice in cabina di regia; in Irlanda Grealish ha fatto la mezzala tattica e stasera questo compito potrebbe toccare a Angel Gomes, che agirebbe in una linea poi completata da Gallagher.

Per quanto riguarda l’attacco, Harry Kane è sostanzialmente l’unico centravanti a disposizione dopo la defezione di Watkins (con Cole Palmer e Foden): dunque il bomber del Bayern Monaco può essere confermato oppure, più probabilmente, lasciare spazio a un attaccante tattico che può essere Anthony Gordon, spostato dall’esterno. A quel punto Jarrod Bowen e lo stesso Grealish possono essere i due laterali, ma potrebbe anche giocare Madueke.

LE SELTE DI KANERVA

Le probabili formazioni Inghilterra Finlandia ci dicono che Markku Kanerva adotta un 4-2-3-1 e le sue scelte potrebbero essere simili a quelle della sconfitta in Grecia. Ora, qualcosa cambierà: per esempio in difesa potremmo vedere Vaisanen al centro insieme a Hoskonen, mentre Uronen si può prendere il ruolo di terzino sinistro confermando invece Stahl sull’altro versante del campo. In mediana la Finlandia gioca a due: qui può arretrare Glen Kamara formando una cerniera con uno tra Peittola e Schuller, a quel punto lascerebbe ovviamente libera la maglia sulla trequarti.

Maglia che potrebbe essere occupata da Fredrik Jensen o Nissila, quest’ultimo visto anche con la Puskas Akademia nel preliminare di Conference League contro la Fiorentina. Per quanto riguarda le altre maglie, Lod e Antman non dovrebbero avere problemi nel conservare quelle sugli esterni, anche se per la corsia sinistra c’è Keskinen che avanza la sua candidatura; come prima punta ci aspettiamo che Pohjanpalo torni titolare scalzando così Kallman, partito contro la Grecia dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FINLANDIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; R. Lewis, Guéhi, Stones, Colwill; Gallagher, D. Rice, Angel Gomes; J. Bowen, Gordon, Madueke. Allenatore: Lee Carsley

FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Stahl, Vaisanen, Hoskonen, Uronen; Schuller, G. Kamara; Lod, Nissila, Antman; Pohjanpalo. Allenatore: Markku Kanerva