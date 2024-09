RISULTATI NATIONS LEAGUE: TOCCA A GERMANIA E OLANDA!

I risultati Nations League chiudono questa sera la prima giornata dei gironi: siamo infatti arrivati a sabato 7 settembre e per la Lega A, che è quella di cui parliamo principalmente essendo la più importante e quella attraverso cui passerà la sfida per il titolo del prossimo giugno, si giocano Germania Ungheria e Olanda Bosnia per il girone 3, entrambe le partite sono in programma alle ore 20:45 anche se la giornata dedicata ai risultati Nations League inizierà prima, con altre gare che riguardano le leghe minori e un focus in particolar modo sull’Inghilterra, che come noto è retrocessa e dunque si troverà incredibilmente a giocare nella Lega B. Cosa dire allora dei risultati Nations League per questa sera?

Sicuramente sotto i riflettori finisce la Germania: la nazionale di Julian Nagelsmann è reduce dagli Europei giocati in casa e possiamo affermare che da una parte le aspettative siano state deluse vista l’eliminazione ai quarti, dall’altra però la nazionale tedesca ha incrociato la Spagna ed è giusto dire che qualche decisione arbitrale piuttosto controversa ci abbia messo lo zampino. La Germania però rappresenta un progetto di nazionale che sta provando a ricostruire e allora quel risultato potrebbe essere visto come positivo o comunque propositivo, adesso vedremo cosa succederà con i risultati Nations League per questa prima giornata del girone 3.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: UNA GRANDE GIORNATA

I risultati Nations League presentano anche una bellissima sfida per l’Olanda, che incrocia la Bosnia: gli orange sicuramente sono usciti a testa alta dagli Europei, nonostante gli infortuni e qualche dubbio di troppo l’Olanda ha raggiunto la semifinale e certamente è stata sfortunata contro l’Inghilterra, Ronald Koeman ha fatto vedere come la rotta sia giusta e che questa nazionale può davvero avere un futuro, perché sta inserendo qualche nuovo giocatore in un contesto con parecchie certezze, e ritrovando il gruppo al completo, certamente può puntare a vincere la Nations League anche se l’obiettivo principale rimane qualificarsi al Mondiale.

Della Bosnia invece possiamo dire che si tratti di una nazionale che dopo gli exploit dell’anno precedente sia rientrata nei ranghi, non riuscendo a trovare un ricambio ai grandi veterani; l’Ungheria agli Europei è stata eliminata subito ma ancora una volta ha dimostrato di essere una buona mina vagante, a questo punto però bisogna trovare maggiore continuità. Questi sono alcuni dei temi che ci accompagneranno nella serata dedicata ai risultati Nations League, a noi ora non resta che lasciare la parola ai campi e gustarci un sabato ad alta intensità, per andare a chiudere la prima giornata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GIRONE 3

Ore 20:45 Germania Ungheria

Ore 20:45 Olanda Bosnia