Formazioni Italia Francia U21/ Le ultime scelte di Nunziata (Torneo Revello, oggi 16 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: LE ULTIME SCELTE DI CARMINE NUNZIATA

Un bilancio agrodolce per il Torneo Maurice Revello, ma resta ancora una grande classica che potrebbe indirizzare il giudizio sull’intera manifestazione e allora diamo spazio alle probabili formazioni di Italia Francia U21 che a Salon de Provence metterà in palio il terzo posto del classico torneo giovanile. Sulla carta magari in tanti avrebbero pensato a questa come la finalissima, ma a livello giovanile le sorprese sono sempre in agguato, ancora di più in un torneo non ufficiale, con massima libertà di esperimenti ed anzi anche la possibilità di schierare diverse categorie di Under.

Video/ Spagna Croazia (3-0) gol e highlights: Morata lancia i suoi! (EURO 2024, 15 giugno)

Per intenderci, la nostra è tecnicamente l’Italia U21, sia pure con ampi esperimenti, mentre la Francia ha portato la propria Under 20. Certo, a volte ci si espone a risultati non esaltanti così facendo, come il ko per 4-0 contro l’Ucraina alla seconda giornata, che di fatto ha sancito per loro il primato nel girone e per gli Azzurrini il secondo posto come orizzonte massimo. La vera figuraccia in verità sarebbe stato un passo falso mercoledì, quando è invece arrivato il successo di misura contro l’Indonesia, partita che ha raddrizzato la classifica, ma se possibile ha aumentato le perplessità. Tutto questo premesso, ora dobbiamo scoprire almeno qualche dritta sulle probabili formazioni di Italia Francia U21…

Formazioni Slovenia Danimarca/ Quote: spazio per Lovric e Eriksen? (Europei 2024, 16 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

CURIOSIAMO NELLE MOSSE DI NUNZIATA

Le probabili formazioni di Italia Francia U21 vedono gli ultimi dubbi per il c.t. Carmine Nunziata. C’è un nodo da sciogliere anche dal punto di vista tattico, tra la difesa a quattro e la retroguardia a tre: Sassi potrebbe agire tra i pali, ma sappiamo che pure circa il portiere non abbiamo certezze; con il reparto a quattro potremmo vedere Turicchia terzino destro, Dalle Mura e Ghilardi centrali e Veroli sulla sinistra, ma con una difesa a tre è possibile l’inserimento di Zanotti. A centrocampo indichiamo Pisilli e Faticanti, secondo il modulo scelto i due terzini potrebbero avanzare sulla linea mediana – ovviamente in caso di retroguardia a tre. In attacco ecco invece Volpato come trequartista a supporto delle due punte, qui dobbiamo segnalare un ballottaggio nel tandem di attaccanti, con Raimondo favorito mentre l’altro posto è in bilico fra Esposito e Cerri.

Formazioni Serbia Inghilterra/ Quote: modulo da definire per entrambe (Europei 2024, 16 giugno)

UN FOCUS ANCHE SULLE SCELTE DI CHAUVIN

Proviamo adesso ad accennare qualcosa anche circa le scelte del c.t. di casa Landry Chauvin per le probabili formazioni di Italia Francia U21. Anche per loro le incognite sono varie, anche perché una finale terzo posto potrebbe indurre a ulteriori novità rispetto al match che avrebbe avuto in palio il titolo: indichiamo comunque un modulo 4-4-2 nel quale il portiere Patouillet potrebbe essere protetto dai quattro difensori Koudou, Keita, Traoré e Ouattara da destra a sinistra; altra linea a quattro pure a centrocampo, nella quale proviamo ad ipotizzare Virginius esterno destro, Camara e Michut nel cuore della mediana e Tchaouna sulla corsia mancina; infine, nella coppia d’attacco potrebbero giocare Kalumba e Abline.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: IL TABELLINO

ITALIA (3-4-1-2): Sassi; Zanotti, Dalle Mura, Ghilardi, Turicchia, Pisilli, Faticanti, Veroli; Volpato; Raimondo, Esposito. All. Nunziata.

FRANCIA (4-4-2): Patouillet; Koudou, Keita, Traoré, Ouattara; Virginius, Camara, Michut, Tchaouna; Kalumba, Abline. All. Chauvin.











© RIPRODUZIONE RISERVATA