Formazioni Italia Irlanda del Nord U19/ Azzurrini verso una conferma integrale (Europei 2024, 18 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: CORRADI PER LA SEMIFINALE!

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord U19, che rappresenta la seconda partita degli azzurrini agli Europei Under 19 2024: l’appuntamento è a Larne, Inver Park, alle ore 20:00 italiane di giovedì 18 luglio e sarà una partita molto interessante e importante, per la qualificazione in semifinale. All’esordio l’Italia U19 ha vinto, ribaltando lo svantaggio iniziale contro la Norvegia e facendo già un bel passo avanti verso la fase ad eliminazione; adesso se la vede con i padroni di casa, che hanno pareggiato contro l’Ucraina.

Un risultato che ovviamente ci ha favorito, e dunque ci lancia ancor più verso la difesa del titolo vinto un anno fa; vincere questa sera ci garantirebbe qualificazione e probabilmente anche primo posto, questo secondo punto lo capiremo ma intanto aspettiamo che a Inver Park le due nazionali scendano in campo, noi possiamo provare a ipotizzare i loro schieramenti facendo la consueta analisi sulle probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord U19, tra conferme e possibili sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19

LE CONFERME DI CORRADI

È presumibile pensare che questa sera Bernardo Corradi voglia confermare tutti quelli che hanno iniziato contro la Norvegia, dunque nelle probabili formazioni di Italia Irlanda U19 piazziamo in campo un 4-3-1-2 azzurro senza sorprese, perché il turnover potrebbe essere fatto nella terza partita del girone. Renato Marin sarà in porta con la coppia formata da Filippo Mané e Chiarodia davanti a lui, sulla corsia destra ecco Magni mentre il terzino sinistro sarà Bartesaghi. In mezzo al campo la regia di Lipani, che sarà affiancato da due mezzali che dovrebbero essere ancora Ciammaglichella e Di Maggio; quest’ultimo ha segnato il primo gol dell’Italia contro la Norvegia, il secondo lo ha invece portato in dote Zeroli che dovrebbe essersi garantito il posto sulla trequarti, accompagnando i due attaccanti che saranno Ebone e Pafundi aspettando eventualmente che Camarda abbia le sue chance di brillare agli Europei Under 19 2024.

LE SCELTE DI MCAULEY

Possibili conferme anche per Gareth McAuley, che però arrivando da un pareggio senza reti deve valutare bene nelle probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord U19. McCallion per esempio è stato ammonito e in difesa può essere sostituito da Goodman che affiancherebbe Briggs e Lennon a protezione del portiere Charles; a centrocampo invece può rischiare il posto McClure sulla pressione di Doherty, ma tutto sommato anche il numero 8 potrebbe essere regolarmente in campo formando la catena centrale con Morrison, mentre sugli esterni sono destinati a correre Barr e Thompson. Per quanto riguarda invece il tridente offensivo, potrebbe cambiare uno dei laterali: Trickett si può avviare verso la panchina con l’ingresso da titolare di Aodhan Doherty, a quel punto Glenfield può scalare a destra (è una prima punta di ruolo) con Reece Evans che invece appare destinato a sostituire Graham come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Re. Marin; Magni, F. Mané, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Ebone, Pafundi. Allenatore: Bernardo Corradi

IRLANDA DEL NORD U19 (3-4-3): Charles; Goodman, Briggs, Lennon; Barr, Morrison, McClure, Thompson; Glenfield, R. Evans, A. Doherty. Allenatore: Gareth McAuley











