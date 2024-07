DIRETTA ITALIA NORVEGIA U19/ Video streaming tv: tre precedenti, siamo imbattuti (Europei 2024, 15 luglio)

DIRETTA ITALIA NORVEGIA U19: I TESTA A TESTA

I dati ufficiali in nostro possesso ci consegnano tre precedenti per quanto riguarda la diretta di Italia Norvegia U19: per due volte abbiamo affrontato la nazionale scandinava nella fase finale degli Europei di categoria, non abbiamo mai perso e questo dato rimane anche considerando l’amichevole del marzo 2009, giocata in casa e vinta grazie a un rigore trasformato da Mattia Destro. L’altro successo è ancora più datato, perché bisogna tornare al 2003: girone degli Europei per l’appunto, ci eravamo imposti grazie a una rete di Alberto Aquilani nel finale e attenzione alla cabala, perché poi l’Italia si era laureata campione d’Italia Under 19.

Non era andata così nel 2018, sotto la guida di Paolo Nicolato: in quel caso, nel secondo match del girone agli Europei, a segnare il gol del vantaggio per la Norvegia era stato un certo Erling Haaland, di cui all’epoca già si parlava ma che non era certo il fenomeno di oggi. A pareggiare era stato Moise Kean a sette minuti dal 90’, ma quella spedizione azzurra non si era risolta nel migliore dei modi nonostante la presenza di giocatori come Raoul Bellanova, Davide Bettella, Matteo Gabbia – schierato davanti alla difesa – Davide Frattesi, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo, Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca. A ripensarci, una nazionale fortissima… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA NORVEGIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non è ancora stata segnalata una diretta tv per Italia Norvegia U19, anche se sul sito della Uefa si fa menzione della Rai come partner ufficiale per la trasmissione degli Europei Under 19. Bisognerà dare uno sguardo alla programmazione per capire quale sarà nel caso il canale di riferimento, intanto noi possiamo dire che eventualmente sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video di Italia Norvegia U19, garantito proprio dalla federazione europea che metterà a disposizione Uefa.tv.

ITALIA NORVEGIA U19: AZZURRINI PER IL BIS!

La diretta di Italia Norvegia U19 si gioca a Windsor Park, a Belfast: alle ore 17:30 (con il nostro fuso) di lunedì 15 luglio gli azzurrini di Bernardo Corradi iniziano la difesa del titolo vinto un anno fa e sono pronti a dare battaglia. Potrebbe essere un modo come un altro per dimenticare la delusione della nazionale maggiore, e chiaramente adesso questi ragazzi andranno non solo tifati in questi giorni degli Europei Under 19 2024 ma anche supportati in un ideale percorso che li porti davvero a fare il salto di qualità, perché il talento lo hanno già fatto vedere l’anno scorso e almeno alcuni di loro meriteranno un’occasione.

Per di più possiamo ricordare che la diretta di Italia Norvegia U19 si gioca un mese dopo il trionfo continentale della nostra Under 17: a livello giovanile insomma siamo forti e lo abbiamo fatto vedere più volte, adesso vedremo cosa succederà in campo a Belfast e, mentre aspettiamo che la prima partita degli Europei Under 19 2024 prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dal nostro Commissario Tecnico che è appunto Corradi, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U19

Chiaramente è ancora da capire in che modo Corradi intenderà interpretare la diretta Italia Norvegia U19: possiamo certamente anticipare che il modulo sarà il 4-3-1-2, in difesa avremo Filippo Mane e Chiarodia come centrali mentre a sinistra agirà Bartesaghi (in ballottaggio con Pagnucco), a destra invece in assenza di Palestra la maglia da titolare dovrebbe essere affidata a Magni, il portiere nella nostra spedizione in Irlanda del Nord uscirà invece dal testa a testa tra Renato Marin e Magro con il primo che sembra avere i galloni del favorito.

A centrocampo sembra che a giocarsi il posto possano essere Ciammaglichella e Mannini, che possono essere in campo contemporaneamente con Di Maggio in panchina; la maglia invece è più salda sulle spalle di Lipani, così come quella di Zeroli che farà un passo avanti andando ad agire sulla trequarti. Per quanto riguarda l’attacco, la nostra stella rimane Simone Pafundi; al suo fianco potrebbe anche giocare Camarda, reduce dal successo con l’Under 17, ma l’attaccante del Milan si gioca la titolarità in questa prima partita con Anghelè e Ebone.











