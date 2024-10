PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE: SPALLETTI CAMBIA!

Andiamo a studiare le probabili formazioni Italia Israele, la partita che alle ore 20:45 di oggi, lunedì 14 ottobre, si gioca presso il Bluenergy Stadium di Udine, già conosciuto come Dacia Arena o Friuli: siamo nella quarta giornata di Nations League 2024-2025 e gli azzurri arrivano dal pareggio casalingo contro il Belgio. Risultato beffardo, visto che fino all’espulsione di Lorenzo Pellegrini eravamo in pieno controllo e con due gol di vantaggio; poi l’episodio ha cambiato drasticamente la partita, ci siamo fatti riprendere e abbiamo anche rischiato di perdere.

Ora si gioca nuovamente contro Israele: il mese scorso sul neutro di Budapest l’Italia ha vinto 2-1 e anche in virtù di quel risultato continua a occupare la prima posizione in classifica, ricordando che quest’anno la Nations League prevede anche i quarti di finale e dunque si qualificheranno le prime due di ogni girone. Tradotto: vincere contro Israele significherebbe andare a prendersi una larghissima fetta di qualificazione, ma intanto aspettando che la partita si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte di Luciano Spalletti leggendo le probabili formazioni Italia Israele.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Lo abbiamo detto: nelle probabili formazioni Italia Israele Spalletti potrebbe cambiare qualcosa, ci sono alcuni ruoli in cui il CT potrebbe dare fiato a nuove alternative e seconde linee, considerando anche che contro il Belgio la partita è stata dispendiosa e dunque qualche titolare avrà un turno di riposo. Ovviamente squalificato Lorenzo Pellegrini: dunque alle spalle dell’attaccante, che dovrebbe essere ancora Retegui (anche per mancanza di alternative, bisogna dirlo), possibile chance per Daniel Maldini che potrebbe così fare l’esordio con questa maglia, proseguendo la straordinaria tradizione di famiglia. Per quanto riguarda il centrocampo, si candidano sia Fagioli che Pisilli.

Da valutare chi farebbe spazio nel settore nevralgico del campo, la sensazione è che Fagioli sarebbe il playmaker basso e quindi andrebbe in panchina Samuele Ricci, Tonali potrebbe essere il calciatore confermato. Così anche Cambiaso, eventualmente impiegato sulla corsia destra come conferma; sull’altro versante ecco invece Udogie, entrato molto bene contro il Belgio. In porta naturalmente avremo Gianluigi Donnarumma, poi una linea difensiva nella quale Buongiorno avrà campo: a rimanere fuori almeno inizialmente sarebbe Alessandro Bastoni, dunque confermati sia Calafiori che Di Lorenzo ma staremo a vedere cosa deciderà Spalletti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE

ITALIA (3-5-1-1): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Fagioli, Pisilli, Udogie; D. Maldini; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti