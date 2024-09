DIRETTA ISRAELE ITALIA: PER LA CONFERMA!

Siamo ormai ad un passo dalla diretta Israele Italia: il match si gioca sul campo neutro del Bozsik Stadion di Budapest, ma formalmente in casa sono comunque i nostri avversari nella seconda giornata di Nations League 2024-2025. La nostra avventura nella Lega A è iniziata nel migliore dei modi: pronti via, siamo andati a vincere in Francia battendo una rivale che non superavamo da 16 anni, vero che i Bleus erano leggermente rimaneggiati ma noi arrivavamo comunque da un deludente Europeo, che ha portato tanti punti di domanda nel progetto di Luciano Spalletti. La vittoria di venerdì non è chiaramente risolutiva, ma rappresenta un ottimo modo per provare a ripartire.

Stasera dunque nella diretta Israele Italia si va alla ricerca di conferme, e della seconda vittoria per restare a punteggio pieno; Israele ha perso contro il Belgio in una partita giocata sempre in Ungheria, si tratta di una nazionale che secondo pronostico è destinata a retrocedere nella Lega B di Nations League ma che potrebbe comunque dare filo da torcere. Scopriremo presto come andranno le cose nella diretta Israele Italia, adesso nelle ore che ci separano dal calcio d’inizio proviamo a fare qualche rapida incursione nei temi principali della partita, iniziando naturalmente dalle probabili formazioni.

DIRETTA ISRAELE ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la partita della nostra nazionale viene trasmessa in chiaro: non fa dunque eccezione la diretta tv di Israele Italia, perché anche questo match valido per la Nations League viene garantito da Rai Uno, il principale canale della televisione di stato, con la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione. Una seconda alternativa per quanto riguarda la mobilità è rappresentata dalla federazione europea, che metterà a disposizione senza costi il sito della Uefa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ISRAELE ITALIA

DIRETTA ISRAELE ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Israele Italia Ran Ben Shimon potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto lo scorso venerdì: una difesa con Gandelman, Shlomo e Nachmias a protezione del portiere Gerafi e con due esterni che sarebbero Jehezkel e Gropper, che sono comunque insidiati da Feingold e Revivo. A centrocampo nel settore nevralgico ecco la cerniera formata da Lavi e Abu Fani, davanti a loro invece i due trequartisti Gloukh e Solomon con il primo che deve vincere la concorrenza di Dan Biton. Come centravanti, Israele potrebbe nuovamente puntare su Khalaili, in questo caso l’alternativa di Ben Shimon è rappresentata da Dean David e Baribo.

Per quanto riguarda Spalletti, la diretta Israele Italia ci presenta un 3-5-2 con qualche interprete diverso: possiamo ipotizzare Gatti, Buongiorno e Alessandro Bastoni con Gigio Donnarumma per la difesa, poi esterni in Bellanova e Udogie che partirebbero dalla linea dei tre tenori in mezzo, qui con la possibile conferma di Samuele Ricci in cabina di regia e due mezzali che potrebbero essere Fagioli e Lorenzo Pellegrini, quest’ultimo arretrato rispetto a Parigi così da dare la possibilità a Raspadori di fare la seconda punta classica. Il centravanti invece sarebbe Kean, che in questo senso scalzerebbe Retegui.

DIRETTA ISRAELE ITALIA: QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote per il pronostico sulla diretta Israele Italia scopriamo un netto vantaggio da parte degli azzurri la cui vittoria, secondo la Snai, ha un valore pari a 1,32 volte quanto giocato sul segno 2; per contro, il successo di Israele che è regolato dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 9,00 volte quello che avrete messo sul tavolo, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che equivale a 5,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.