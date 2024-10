DIRETTA ITALIA BELGIO, BIG MATCH ALL’OLIMPICO DI ROMA

C’è tanta attesa per gli Azzurri di Luciano Spalletti: la diretta Italia Belgio, in programma giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20:45, potrebbe infatti valere la terza vittorie consecutive in Nations League dopo quelle delle prime due giornate. I quattro volte campioni del mondo hanno infatti subito fatto vedere chi comanda con vittorie importanti. La prima contro la Francia per 3-1 a Parigi dopo aver subito gol al primo minuto mentre la seconda per 2-1 contro l’Israele a Budapest.

Il Belgio aveva iniziato molto bene con tre gol all’Israele nel 3-1 firmato De Bruyne (doppietta, uno su rigore) e Tielemans, con tanto di penalty sbagliato di Openda per il possibile poker. Con la Francia invece è arrivato il ko per 2-0.

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO E TV LA DIRETTA ITALIA BELGIO

A differenza delle altre partite di Nations League, la diretta Italia Belgio sarà visibile su Rai 1 dunque in chiaro gratuitamente. Se per qualsiasi motivo non potete seguirla in televisione bensì in diretta Italia Belgio streming allora potrete avvalervi di Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

Quali sono le probabili formazioni Italia Belgio? Andiamo a vederle insieme partendo dalla nostra Nazionale che si schiererà con un 3-5-1-1. In porta Donnarumma, difesa a tre con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Agiranno da esterni Cambiaso e Dimarco con Frattesi, Ricci e Tonali a centrocampo. Pellegrini dietro a Retegui. Tante assenze per il Belgio che farà a meno di Lukaku e De Bruyne. Il 4-2-3-1 sarà composto da Casteels, difeso da Castagne, Faes, Debast e Theate. In mediana Tielemans e Onana mentre Lukebakio, De Ketelaere e Doku supporteranno Openda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ITALIA BELGIO

Interessante analisi su quelle che saranno le quote per le scommesse Italia Belgio. Partiamo col dire che gli Azzurri sono favoriti a 1.90 contro i 4.20 in favore dei Diavoli Rossi. Chiude il trio degli esiti la X del pareggio a 3.40. Tanti gol in questo match? Forse non sarà così, almeno sulla carta, poiché l’Under 2.5 è a 1.83 mentre l’Over a 2.08. Gol e No Gol rispettivamente a 1.73 e 2.