PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U20: ECCO CHI ANDRÀ IN CAMPO!

Con le probabili formazioni Italia Romania U20 ci avviciniamo all’ultima partita dell’anno solare di questa nostra nazionale giovanile: valida per la Elite League, si gioca alle ore 14:00 di martedì 19 novembre presso lo stadio Curva Fiesole, vale a dire il Viola Park che è il centro sportivo della Fiorentina. L’Italia U20 in questa Elite League non ha particolarmente brillato, ma è tornata alla vittoria lo scorso venerdì: un pirotecnico successo in Polonia che ha anche segnato l’esordio di Leonardo Bonucci come assistente di Bernardo Corradi, che ora proverà a studiare qualche mossa ed esperimento nella partita di oggi, non troppo semplice.

Contro la Romania abbiamo giocato per l’ultima volta a marzo, pareggiando senza reti in trasferta; tuttavia nell’ultima casalinga ci siamo presi un roboante 7-0 e quindi parliamo di un’avversaria alla quale sulla carta siamo superiori, le partite comunque vanno giocate e qui noi vogliamo appunto capire in che modo Corradi intenderà schierare i suoi undici giocatori al Viola Park, dunque aspettando che arrivi il momento del calcio d’inizio possiamo prenderci qualche minuto per leggere insieme in modo approfondito le probabili formazioni Italia Romania U20.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U20

GLI 11 DI CORRADI

Rispetto al 4-3-1-2 che ha vinto in Polonia, nelle probabili formazioni Italia Romania U20 potrebbero arrivare alcune variazioni: per esempio in attacco scalpita Alessio Vacca, che ha segnato una doppietta e quindi potrebbe prendere il posto di Ismael Konate andando così ad affiancare Vavassori. Alle loro spalle avremo il trequartista: non è detto che sia Zeroli perché la scelta di Corradi potrebbe essere quella di avanzare Ciammaglichella a fluttuare tra le linee, si cambia anche a centrocampo dove Lipani dovrebbe avere la maglia in regia e completare un reparto, eventualmente, con il già citato Ciammaglichella oppure Harder e Candelari.

In difesa invece si candidano Stabile e Reale per agire come centrali ma occhio anche a Kofler, la sensazione in ogni caso è quella di una rivoluzione quasi totale ma forse non sugli esterni, dove Bakoune e Idrissi restano favoriti per iniziare la partita. Per quanto riguarda il ruolo di portiere, possibile avvicendamento anche qui: se contro la Polonia il titolare della nostra U20 è stato Torriani, a Firenze contro la Romania a giocare nella Elite League potrebbe essere Federico Magro.

LE SCELTE DI CURELEA

Naturalmente anche Costin Curelea potrebbe operare turnover, nelle probabili formazioni Italia Romania U20 troviamo anche giocatori impegnati nella nostra Primavera come Dutu, che potrebbe fare il centrale insieme a Pascalau, Antonio David possibile terzino sinistro (a destra può agire Strata, in competizione con Dorobantu, in porta andrà probabilmente Rafaila) e Florea, centrocampista centrale della Juventus che punta ad una maglia nel settore nevralgico, da condividere con quel Vulturar che opererà verosimilmente in cabina di regia.

Davanti, secondo un modulo che dovrebbe essere un 4-2-3-1, la prima punta sarà uno tra Trica e Stan; alle loro spalle ecco invece il reparto che opera sulla trequarti, con Rares Pop e Bana che sono in ballottaggio per lo slot di ala destra e almeno uno tra Musi e Botogan, entrambi laterali mancini di ruolo, che potrebbe lasciare il posto a Radaslavescu o El Sawy, vale a dire i due trequartisti che Curelea può far partire in posizione centrale. Staremo dunque a vedere quali saranno le scelte del CT della Romania U20 per affrontare l’Italia di Bernardo Corradi…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-1-2): Magro; Bakoune, Kofler, Stabile, Idrissi; Harder, Lipani, Candelari; Ciammaglichella; A. Vacca, Vavassori. Allenatore: Bernardo Corradi

ROMANIA U20 (4-2-3-1): Rafaila; Dorobantu, Dutu, Pascalau, A. David; Florea, Vulturar; Bana, Radaslavescu, Botogan; Trica. Allenatore: Costin Curelea