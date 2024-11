DIRETTA POLONIA ITALIA U20: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta Polonia Italia U20 possiamo ovviamente parlare dei precedenti tra queste due nazionali, che non mancano perché non sono inusuali gli incroci nella Elite League. In realtà il quadro è anche più esteso perché tra il 2010 e il 2014 abbiamo avuto anche quattro amichevoli; qui abbiamo due vittorie della Polonia per 1-0 come primo e ultimo match, ma tra questi due risultati sei vittorie consecutive per l’Italia. Abbiamo dunque ben 14 affermazioni degli azzurrini a fronte di sei vittorie polacche, si registra invece un solo pareggio maturato nell’ottobre 2015; la nostra ultima vittoria risale allo scorso anno, quel giorno si giocava a Catanzaro e il gol decisivo lo realizzò Filippo Terracciano.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (5^ giornata, 15 novembre 2024)

La Polonia invece non ci batte dal giugno 2022: anche in quel caso naturalmente si trattava di una partita valida per la Elite League a San Benedetto decise Maksymilian Tkocz proprio al 90’. Invece, la nostra ultima vittoria in trasferta è del settembre 2021, la quinta e ultima di un’altra serie positiva contro la Polonia U20: tutto deciso già nel primo tempo con il vantaggio firmato da Alessandro Cortinovis e il raddoppio siglato da Gaetano Oristanio. Adesso si tratta solo di scoprire come andrà oggi pomeriggio la diretta Polonia Italia U20… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA FRANCIA U21/ Video streaming Rai: c'è una storia gloriosa (oggi 15 novembre 2024)

COME SEGUIRE LA DIRETTA POLONIA ITALIA U20 IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà a disposizione in tv una diretta Polonia Italia U20: la prima delle due partite degli azzurrini a novembre infatti non viene mandata in onda da alcun canale nel nostro Paese (a differenza del match che giocheremo in casa martedì), questo significa che non avrete la possibilità di seguire la sfida nemmeno con un servizio di diretta Polonia Italia U20 streaming video e dunque le uniche possibilità per essere informati sull’esito o sulle notizie interessanti sono quelle di gettare uno sguardo ai profili della nostra federazione presenti sui social network, in particolare Facebook e X.

Formazioni Portogallo Polonia/ Quote: CR7 c'è, Lewandowski no (Nations League, 15 novembre 2024)

TORNA LA ELITE LEAGUE!

Con la diretta Polonia Italia U20 tornano le emozioni della Elite League, il torneo che ormai da anni rappresenta un appuntamento fisso per questa categoria: si gioca alle ore 16:00 di venerdì 15 novembre 2024 a Bialystok, contro una nazionale che ha fatto meno punti di noi nel torneo ma che ha anche giocato una partita in meno, bisogna infatti ricordare che il calendario non è formato da giornate “intere” di volta in volta e che in questo momento l’Italia, il cui ultimo impegno è stato in Portogallo (è arrivato un pareggio per 1-1) è quarta in classifica ma avendo giocato meno di alcune avversarie, dunque situazione complessa da definire.

Possiamo comunque dire che, dopo aver vinto le ultime edizioni di questa Elite League, gli azzurrini di Bernardo Corradi stanno facendo un po’ di fatica: è arrivata appena una vittoria, contro la Repubblica Ceca in trasferta, e 4 punti in quattro giornate, anche se naturalmente quello che conta è il percorso di crescita d un gruppo che nel prossimo ciclo dovrà affrontare l’Under 21. Adesso però concentriamoci sulla diretta Polonia Italia U20, che si gioca tra poco: dobbiamo scoprire in che modo andranno le cose e nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sulle scelte del nostro CT leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Bialystok.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U20

Andiamo allora a studiare le possibili scelte di Corradi nella diretta Polonia Italia U20. In porta Magro appare favorito su Torriani; difesa a tre con Chiarodia e Filippo Mané che dovrebbero giocare, il terzo elemento della linea uscirà dal ballottaggio tra Kofler e Stabile mentre Bartesaghi, rispetto all’ultimo impegno, potrebbe tornare ad avanzare la sua posizione andando a giocare come laterale sinistro, sull’altro versante dunque potrebbe agire Bakouné anche se qui bisogna vedere, perché per la corsia sinistra resta per esempio in ballottaggio Riyad Idrissi e Corradi certamente cambierà qualcosa nel secondo tempo.

Ad ogni buon conto possiamo pensare che in mezzo al campo sarà titolare Di Maggio, ma poi altri punti di domanda aperti perché Ciammaglichella e Harder partono più o meno alla pari; così anche Zeroli e Berenbruch che verosimilmente faranno staffetta per coprire lo slot sulla trequarti, sostanzialmente trasformando la squadra in un 5-3-2 in fase di copertura senza possesso palla. Nel reparto avanzato infine la certezza della nostra Under 20 si chiama Pafundi, Ismael Konate appare in vantaggio per giocare come prima punta (rispetto a Perlingieri) mentre con Lorenzo Anghelé e Dominic Vavassori potrebbe cambiare lo spartito tattico trattandosi di seconde punte.