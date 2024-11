PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO: ECCO CHI GIOCA IL BIG MATCH!

Leggendo le probabili formazioni Lazio Porto ci avviciniamo sempre più a uno dei big match nella quarta giornata di Europa League 2024-2025: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di giovedì 7 novembre e questa potrebbe essere una grande conferma per la Lazio, che sta davvero facendo benissimo nelle due competizioni. In Europa League abbiamo tre vittorie in altrettante partite, con un solo gol incassato: i biancocelesti insomma hanno già imposto la loro legge sulla competizione e navigano con decisione verso gli ottavi di finale, a questo punto potrebbe bastare vincere altre due gare per assicurarsi il pass.

Anche in campionato però la Lazio sta volando, con il successo contro il Cagliari Marco Baroni si è preso il terzo posto in classifica a soli tre punti dal Napoli capolista, in questo momento pensare allo scudetto può realmente essere un esercizio concreto ma da queste parti si proverà comunque a rimanere con i piedi per terra. Intanto stasera, contro i lusitani che hanno 4 punti e solo nell’ultimo turno hanno vito per la prima volta in Europa League, sarà turnover o andranno in campo tanti titolari? Proveremo a ipotizzarlo in queste ore, andando per il momento a gettare uno sguardo sulle mosse degli allenatori nelle probabili formazioni Lazio Porto.

QUOTE E PRONOSTICO LAZIO PORTO

L’agenzia Snai concede il favore del pronostico ai biancocelesti, ma con le probabili formazioni della diretta Lazio Porto leggiamo di un grande equilibrio: infatti il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,40 volte la posta in palio mentre il segno 2 che regola il successo dei lusitani vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,80 volte quanto avrete messo sul piatto, infine il segno X a identificare l’opzione del pareggio porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,30 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO

LE MOSSE DI BARONI

La sensazione nell’approcciare le probabili formazioni Lazio Porto è che Baroni opererà il turnover, anche perché la situazione in Europa League glielo permette: in porta dunque si rivedrà Mandas in luogo di Provedel, sulle corsie laterali i favoriti sono Marusic a destra e Nuno Tavares (che non è partito titolare lunedì sera) mentre in mezzo con Patric non al top della condizione sono in tre a giocarsi i due posti, molto probabilmente a riposare sarà Mario Gila che viene considerato imprescindibile per il campionato, e questa scelta ovviamente aprirà a uno slot per Gigot che farà coppia con Alessio Romagnoli. A centrocampo invece dovrebbe scalare Dele-Bashiru, che può giocare anche sulla trequarti e che in questo caso avrà invece spazio nel settore nevralgico; con Rovella e Guendouzi soggetti a turnover a fare compagnia all’inglese sarà verosimilmente Matias Vecino, poi davanti Zaccagni, determinante anche dalla panchina, finalmente si riprende la maglia da titolare con Pedro che scala al centro e Tchaouna che rileverà Isaksen sulla fascia destra. A venire confermato rispetto alla partita di Serie A, in cui ha segnato dopo appena due minuti, sarà Boulaye Dia: stavolta però l’attaccante senegalese giocherà da prima punta.

LE SCELTE DI VITOR BRUNO

Vitor Bruno ha già cambiato in campionato (4-0 all’Estoril Praia), dunque nelle probabili formazioni Lazio Porto potremmo vedere il ritorno in campo di qualche pezzo da novanta. In difesa, con Diogo Costa naturalmente in porta, Tiago Djaló è tornato quello dei tempi del Lille e, in prestito dalla Juventus, è ormai un titolare a tutti gli effetti e dovrebbe fare reparto con l’ex Udinese Nehuén Pérez, mentre a presidiare la fascia destra tornerà dal primo minuto Joao Mario con Moura che dovrà nuovamente operare a sinistra, perché Wendell è infortunato e Zaidu Sanusi si sta ancora riprendendo dal grave problema dello scorso inverno.

Passando al centrocampo, Eustaquio dovrebbe tornare a comandare la squadra nel settore nevralgico, da capire se a lasciargli la maglia sarà Nico Gonzalez o Alan Varela; andando in avanti, quasi certo il ritorno di Galeno ma da valutare in che posizione giocherebbe, possiamo ipotizzare la fascia sinistra che è quella in cui rende maggiormente, dunque Pepê si prenderebbe la destra e a fare il trequartista centrale avremmo Fabio Vieira, davanti a tutti il ballottaggio è tra Aghehowa e Deniz Gul, ma il primo è nettamente favorito per iniziare la partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Tiago Djaló, N. Pérez, Moura; Eustaquio, Nico Gonzalez; Pepê, Fabio Vieira, Galeno; Aghehowa. Allenatore: Vitor Bruno