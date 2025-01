PROBABILI FORMAZIONI MILAN GIRONA: CONCEIÇAO PENSA A VARIANTI!

Possiamo leggere le probabili formazioni Milan Girona, partita che ci fa compagnia alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio 2025 nella settima giornata di Champions League 2024-2025: è un’altra sfida abbordabile per i rossoneri che, arrivati qui con quattro vittorie consecutive, possono prendersi i playoff ma addirittura pensano alla qualificazione immediata agli ottavi, come noto già nel giorno del sorteggio il Milan ha una strada in discesa negli ultimi turni e ne deve approfittare, occhio però alla condizione atletica perché la squadra è apparsa davvero in affanno sabato, concedendo secondo tempo e vittoria alla Juventus.

Diretta/ Girona Liverpool (risultato finale 0-1) streaming video: decide Salah su rigore (10 dicembre 2024)

Il Girona invece è tagliato fuori dalla corsa al playoff di Champions League: 3 punti non sono sufficienti alla squadra spagnola che, all’esordio nella competizione, ha sicuramente pagato un po’ di sfortuna ma si è anche fatta male da sola, come in occasione della sconfitta contro lo Sturm Graz che probabilmente è risultata determinante. Ecco allora che Sergio Conceiçao, all’esordio sulla panchina del Diavolo in questa competizione, deve ritrovare le sensazioni della Supercoppa e intanto studia le mosse per affrontare la partita: anche noi facciamo il nostro rapido excursus attraverso le scelte sue e del collega nella valutazione delle probabili formazioni Milan Girona.

Video Sturm Graz Girona (1-0)/ Gol e highlights: sbandata spagnola (27 novembre 2024, Champions League)

PREVISIONI E QUOTE MILAN GIRONA

Con le probabili formazioni Milan Girona possiamo anche parlare delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui il netto favore del pronostico sorride ai rossoneri grazie al valore pari a 1,45 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Girona vi garantirebbe una vincita corrispondente a 6,75 volte l’importo che avrete pensato di investire, e infine il segno X per il pareggio corrisponde a un guadagno di 4,75 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GIRONA

GLI 11 DI CONCEIÇAO

Diretta/ Sturm Graz Girona (risultato finale 1-0): male gli spagnoli! (27 novembre 2024)

Non ci sono sorprese da parte di Conceiçao nelle probabili formazioni Milan Girona: Pulisic dovrebbe rimanere ai box per averlo al 100% nelle prossime partite e non peggiorare la situazione, potrebbe però recuperare Morata che dunque si gioca il posto da prima punta con Abraham. Le assenze condizionano le scelte: in avanti dovrebbe essere ancora Musah a giocare sulla destra con Reijnders che occupa la mattonella centrale, a sinistra va per la conferma Rafael Leao mentre a centrocampo inevitabilmente ci sarà il tandem formato da Bennacer, per quanto ancora in ritardo di condizione, e Youssouf Fofana che rimane una delle note più positive della stagione.

Abbiamo poi la difesa: anche Thiaw potrebbe stringere i denti ma verosimilmente sarà lasciato fuori, di conseguenza i due centrali titolari ancora una volta dovrebbero essere Tomori (salvo sorprese destinato a rimanere al Milan, almeno sino al termine della stagione) e Gabbia, da questo punto di vista è sparito dai radar Strahinija Pavlovic. A destra opererà come sempre Emerson Royal che ha soffiato il posto a Calabria, a sinistra completamente reintegrato Theo Hernandez che però è apparso ancora affaticato nelle ultime uscite, naturalmente il portiere anche stasera sarà Maignan.

LE MOSSE DI MICHEL

Nelle probabili formazioni Milan Girona notiamo che Michel non si discosta dal 4-2-3-1 ma deve valutare alcuni ballottaggi: in porta dovrebbe essere confermato Gazzaniga, davanti a lui la difesa prevede David Lopez e Ladislav Krejci in qualità di centrali con il capitano Arnau Martinez che agirà in qualità di terzino destro con Daley Blind che opera sull’altra corsia, mentre in mezzo al campo il ballottaggio è tra Ivan Martin e Van De Beek che potrebbe avere la maglia da titolare così da affiancare Romeu, attenzione però anche all’alternativa che è rappresentata da Solis.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, sempre Van De Beek potrebbe agire come trequartista in posizione centrale, un ruolo che sostanzialmente occupava nell’Ajax di Erik Ten Hag; su questa mattonella l’olandese se la gioca con Yaser Asprilla, a destra Tsykangov appare favorito per iniziare la partita con Bryan Gil sull’altro versante del campo, in attacco invece è testa a testa tra Abel Ruiz e l’ex Reggina Stuani, in vantaggio per il momento abbiamo il primo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GIRONA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Y. Fofana; Musah, Reijnders, Rafael Leao; Abraham. Allenatore: Sergio Conceiçao

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; A. Martinez, David Lopez, L. Krejci, Daley Blind; I. Martin, Romeu; Tsygankov, Van de Beek, Bryan Gil; Abel Ruiz. Allenatore: Michel