PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: LE SCELTE PER IL BIG MATCH!

È interessante studiare le probabili formazioni Milan Roma, certamente il big match che si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2024-2025: le due squadre sono in campo a San Siro alle ore 20:45 di domenica 29 dicembre, e sono dunque impegnate nell’ultima partita dell’anno solare che rappresenta un’occasione per rilanciare le loro ambizioni, la classifica è diversa ma in termini generali si può parlare di due squadre che sono al di sotto dei loro standard, certamente peggio una Roma che è già al terzo allenatore in stagione sapendo che Claudio Ranieri è un traghettatore, intanto si continua a cercare di risalire e il 5-0 casalingo contro il Parma è stato certamente confortante.

Formazioni Juventus Fiorentina/ Quote: Motta vs Palladino con tanti ex! (Serie A, 29 dicembre 2024)

Anche il Milan ha avuto un’ultima giornata con vittoria, un sofferto successo a Verona; tanto è bastato per tenersi idealmente a contatto con la corsa verso la prossima Champions League e a, proposito, in Europa le cose stanno andando mediamente bene e c’è sempre la sensazione che la squadra rossonera possa avere la reale impennata da un momento all’altro, tra alti e bassi che sono anche strutturali. Adesso però ci vogliamo occupare delle decisioni che i due allenatori dovranno prendere qui a San Siro e dunque, aspettando che la partita prenda il via, facciamo la nostra incursione nelle probabili formazioni Milan Roma.

Formazioni Napoli Venezia/ Quote: Conte senza Buongiorno, c'è Kvaratskhelia (Serie A, 29 dicembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO MILAN ROMA

Naturalmente a corredo delle probabili formazioni Milan Roma possiamo notare che c’è equilibrio in partenza, i pronostici emessi dall’agenzia Snai favoriscono comunque la squadra rossonera con un valore pari a 2,05 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo della Roma porta in dote un guadagno che equivale a 3,40 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, corrisponde a una vincita da 3,45 volte la posta in palio su questo big match.

Formazioni Serie A/ Ecco moduli e dubbi degli allenatori (18^ giornata, 28-29 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

DUE OPZIONI PER FONSECA

Per quanto riguarda le probabili formazioni Milan Roma bisogna dire che Paulo Fonseca, peraltro ex della partita, deve ancora decidere se dare una maglia a Theo Hernandez: il terzino francese viaggia verso un’altra panchina dovendo perdere il duello con Alex Jimenez, ma potrebbe essere alzato sulla trequarti qualora Pulisic dovesse non dare risposte certe sul suo utilizzo come titolare. Con l’assenza di Rafael Leao sarà Chuwkueze a completare la linea alle spalle dei due attaccanti, ovviamente Morata e l’altro ex Abraham, ma attenzione: rischia il posto anche l’inglese perché Fonseca è stuzzicato dall’idea di lanciare dal primo minuto il giovane Liberali, che agirebbe tra le linee.

Il resto della squadra, vale a dire centrocampo e difesa, sembra fatto: Gabbia e Thiaw sono favoriti per fare i centrali a protezione di Maignan, Emerson Royal giocherà come terzino destro mentre per la corsia mancina abbiamo già detto, nel settore nevralgico del campo invece il Milan ha in questo momento grandi certezze, che sono rappresentate da Youssouf Fofana che fa sempre il suo e ovviamente Reijnders, che ha deciso anche la partita del Bentegodi ed è ormai diventato uno dei leader di questa squadra rossonera.

RANIERI HA QUALCHE DUBBIO

Anche Claudio Ranieri deve sicuramente sciogliere qualche nodo pensando alle probabili formazioni Milan Roma, e pure in casa giallorossa ci sono degli ex in ballo: Saelemaekers sta avendo un ottimo rendimento e dunque sarà titolare, da decidere però se a sinistra sulla trequarti, con Zeki Celik che opererebbe sull’altra fascia, o a destra percorrendo tutta la corsia, con l’inserimento di El Shaarawy secondo un modulo che in ogni caso sarà il 3-4-2-1. Dybala, al momento, è titolare alle spalle di Dovbyk, ma naturalmente attenzione alle possibili evoluzioni in tema di calciomercato perché l’argentino è tutt’altro che sicuro di rimanere a Roma.

A centrocampo Ranieri dovrebbe puntare su Manu Koné e Leandro Paredes, che sono diventati i suoi titolari anche per l’assenza di Cristante; questo significa che Lorenzo Pellegrini si accomoderà nuovamente in panchina. Nessun dubbio sulla presenza di Angeliño a sinistra, e sono fatte anche le scelte per la difesa: Gianluca Mancini e Ndicka sono tra i giocatori con più minuti in tutta la Serie A, Hummels da oggetto misterioso è diventato imprescindibile con il nuovo allenatore, naturalmente tra i pali a San Siro giocherà Svilar.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, A. Jimenez; Chukwueze, Y. Fofana, Reijnders, Pulisic; Abraham, Morata. Allenatore: Paulo Fonseca

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri