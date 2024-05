Formazioni Milan Salernitana/ Quote: Giroud e Kjaer al passo d’addio (Serie A, 25 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA: SALUTANO IN TANTI

È arrivato il momento di parlare delle probabili formazioni di Milan Salernitana: alle ore 20:45 di sabato 25 maggio avremo una sorta di passerella a San Siro nella 38^ giornata di Serie A 2023-2024. Gli amaranto salutano la massima serie dopo un campionato nel quale non sono mai stati competitivi, e in cui la retrocessione anticipata era solo questione di tempo; sarà addio però anche per vari elementi del Milan, a cominciare da Stefano Pioli che dopo un grande ciclo, culminato in uno scudetto e una semifinale di Champions League, lascia i rossoneri per un’altra avventura.

Il Milan nel corso di questa stagione ha fatto generalmente bene, ma ora svolta: sarà il passo di addio per Olivier Giroud, che ha già firmato a Los Angeles, e Simon Kjaer che ha annunciato la separazione dopo quattro anni. Saranno chiaramente temi molto interessanti nel corso di questa partita, ora aspettando che a San Siro si giochi possiamo fare le nostre rapide considerazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, dunque ci prendiamo del tempo utile per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Salernitana.

MILAN SALERNITANA: QUOTE E PRONOSTICO

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il pronostico sulla partita di San Siro sia totalmente a favore rossonero: a margine delle probabili formazioni di Milan Salernitana le quote previste dall’agenzia Snai prevedono infatti un valore di 1,16 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Diavolo, per contro il successo della Salernitana – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare ben 12,00 volte quello che avrete messo sul tavolo. L’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una somma corrispondente a 8,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA

L’ADDIO DI PIOLI

In Milan Salernitana Pioli ritrova Maignan: anche per lui potrebbe essere l’ultima in rossonero e dunque il francese potrebbe essere titolare o fare staffetta nel secondo tempo con Sportiello, al momento favorito. A destra ci aspettiamo che capitan Calabria sia in campo, così Theo Hernandez a sinistra; in mezzo alla difesa Gabbia rientra dalla squalifica e si potrebbe prendere la maglia insieme a Tomori, Kjaer non al top potrebbe avere una passerella finale. Per quanto riguarda il centrocampo, sono da valutare le condizioni di Loftus-Cheek: l’inglese proverà a stringere i denti ma per il momento Musah è in vantaggio per occupare la casella sul centrodestra, abbastanza scontate le altre due maglie nel settore nevralgico con Bennacer favorito su Adli per la regia, mentre Reijnders sarà l’altra mezzala del Milan che chiude la stagione. Davanti ovviamente avremo spazio per l’addio di Giroud, che si prenderà l’ovazione dai tifosi e con tutta probabilità non sarà in campo per 90 minuti; con lui torna titolare Rafael Leao, sulla corsia destra giocherà Pulisic.

GLI 11 DI COLANTUONO

Stefano Colantuono si presenta al Meazza ancora incerottato, in Milan Salernitana punterà sul 3-4-2-1 e anche qui vanno definiti i titolari, perché l’arrivederci alla Serie A potrebbe prevedere qualche sorpresa. In porta Fiorillo perché Ochoa non è ancora al top della condizione, Federico Fazio guiderà il terzetto difensivo che si piazzerà a protezione dell’estremo difensore e sarà completato da Pierozzi e Pirola come già nelle ultime partite della Salernitana. Correranno sulle corsie laterali Sambia e Zanoli, quest’ultimo verosimilmente spostato a sinistra; poi ecco una zona mediana in cui Lassana Coulibaly sarà il regista mentre Maggiore, in gol contro il Verona nella sconfitta di settimana scorsa, sarà il suo partner. Rientra tra i titolari Candreva, che sarà posizionato sulla trequarti in compagnia di Tchaouna; come centravanti scalpitano sia Simy che Ikwuemesi, ma Colantuono potrebbe decidere di dare la maglia ancora a Weissman confermando così la scelta operata nell’ultima partita della sua squadra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, F. Fazio, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Tchaouna; Weissman. Allenatore: Stefano Colantuono











