PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA: CHI GIOCA IN COPPA ITALIA?

Con le probabili formazioni Monza Brescia andiamo a parlare di un’intrigante partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2024-2025, inizio fissato alle ore 18:30 di giovedì 26 settembre. Attenzione alle sorprese: in questo momento il Monza è una squadra che fatica e che per questo motivo pensa soprattutto al campionato, deve ancora vincere il primo match e arriva dal ko interno contro il Bologna, che l’ha lasciato in una situazione di classifica decisamente complicata. Alessandro Nesta è già sulla graticola, la Coppa Italia può essere una buona occasione per rilanciarsi ma chiaramente ci aspettiamo che ci sia turnover in campo.

Diretta/ Monza Bologna (risultato finale 1-2) streaming video tv: la decide Castro! (22 settembre 2024)

Così anche per il Brescia, che finalmente – e almeno per il momento – può guardare alla possibilità di promozione in Serie A: le rondinelle sono partite molto bene, anche la sconfitta di Pisa ci ha comunque parlato di una squadra in palla che può togliersi belle soddisfazioni, magari anche quella di espugnare l’U-Power Stadium e arrivare agli ottavi di Coppa Italia. Lo scopriremo, intanto possiamo fare qualche incursione nelle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco tra qualche ora, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Monza Brescia.

Diretta/ Pisa Brescia (risultato finale 2-1): Tramoni la riprende! (Serie B, 21 settembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO MONZA BRESCIA

Sono i brianzoli a partire favoriti nella partita di Coppa Italia: le probabili formazioni Monza Brescia ci consegnano anche le quote della Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore pari a 1,80 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 4,50 volte la posta in palio per il segno 2, che ovviamente regola l’affermazione del Brescia. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 4,50 volte quello che avrete investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA

IL TURNOVER DI NESTA

DIRETTA/ Monza Lazio Primavera (risultato finale 1-1): gol di Serra e Domanico! (oggi 21 settembre 2024)

Nelle probabili formazioni Monza Brescia dovrebbe essere turnover per Nesta, e anche in misura massiccia: possiamo dunque provare a ipotizzare un 3-4-2-1 con Mazza in porta protetto da una difesa nella quale ci sarà l’esperienza di Danilo D’Ambrosio, poi possibile conferma per Izzo o Pablo Marì con Kyriakopoulos a fare il braccetto, liberando così la corsia sinistra che sarebbe preda di Pedro Pereira, spostato da questa parte del campo. Sull’altro versante potrebbe giocare Forson, che è un esterno alto ma si può adattare.

L’alternativa è Scaramelli, mentre nel settore nevralgico del campo avremo quasi certamente Valoti che farà coppia con Bondo, entrato dalla panchina nella partita contro il Bologna. Nel reparto avanzato il centravanti lo dovrebbe fare Mirko Maric; con lui sicuramente giocherà Caprari che farà un passo indietro agendo sulla trequarti, a completare lo schieramento potremmo avere Dany Mota o il già citato Forson, a seconda di come Nesta voglia sistemare il suo attacco.

LE SCELTE DI MARAN

Cambia tanto anche Rolando Maran, nelle probabili formazioni Monza Brescia optiamo per un 3-5-2 con Andrenacci che andrebbe a giocare tra i pali, poi una difesa in cui può essere confermato Adorni con Calvani e Cistana se riuscirà a recuperare, altrimenti può abbassarsi Dickmann a fare il braccetto. In quel caso Muça potrebbe avere la maglia sulla corsia destra, se la gioca con Buhagiar che rappresenta una soluzione maggiormente offensiva nel Brescia.

A sinistra quasi certo l’impiego di Nuamah, mentre a operare nel settore nevralgico ci sarà la regia di Paghera con Bjarnason e Fogliata che faranno le due mezzali. Secondo il turnover dovrebbe essere modificato per intero anche il reparto offensivo del Brescia: sabato Borrelli e Flavio Bianchi sono entrati dalla panchina, stasera invece li aspettiamo titolari in luogo di Besaggio e Moncini.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA: IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Mazza; D. D’Ambrosio, Postiglione, Kyriakopoulos; Scaramelli, Bondo, Valoti, P. Pereira; Forson, Caprari; Maric. Allenatore: Alessandro Nesta

BRESCIA (3-5-2): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Calvani; Muça, Fogliata, Paghera, Bjarnason, Nuamah; F. Bianchi, Borrelli. Allenatore: Rolando Maran