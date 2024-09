DIRETTA PISA BRESCIA, I TESTA A TESTA

Mentre ci stiamo avvicinando alla diretta di Pisa Brescia possiamo parlare di una partita davvero ricca di incroci tra queste due squadre, avversarie praticamente sempre nelle ultime stagioni di Serie B. Se prendiamo in considerazione il bilancio delle ultime dieci gare scopriamo che ci sono tre vittorie a testa, con quattro pareggi: dunque un grande equilibrio, anche considerando il fattore campo visto che entrambe sono riuscite a centrare una vittoria in trasferta. Quella del Brescia, che ci interessa maggiormente, risale a un primo turno di Coppa Italia nel 2022: un bel poker all’Arena Garibaldi con autorete di Nicolas e reti di Florian Ayé, Emanuel Ndoj e Flavio Bianchi.

Diretta/ Salernitana Pisa (risultato finale 2-3): vittoria nerazzurra! (Serie B, 15 settembre 2024)

Il Pisa quel giorno si era portato in vantaggio con Gaetano Masucci, ma non era bastato; curiosamente il suo allenatore era Rolando Maran, che oggi siede sulla panchina delle rondinelle. A metà dicembre il trentino era già stato esonerato in favore del ritorno di Luca D’Angelo, che aveva incrociato il Brescia in casa e lo aveva demolito: era finita 3-0 e già al 20’ i nerazzurri avevano segnato due gol con Ernesto Torregrossa, su rigore, ed Ettore Gliozzi il quale a cinque minuti dal termine aveva siglato la sua doppietta personale, particolare non indifferente il fatto che i due avessero raggiunto 12 gol complessivi alla 18^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Brescia Frosinone (risultato finale 4-0): Moncini la chiude! (Serie B, 14 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV PISA BRESCIA, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Pisa Brescia dovrete abbonarvi a DAZN che oltre a questa partita, ha anche tutte le altre di Serie B.

La diretta streaming sarà trasmessa dall’applicazione DAZN scaricabile su smartphone, tablet, computer e console di gioco, sempre via abbonamento.

PRIMA CONTRO SECONDA

Tantissima attesa per questa diretta Pisa Brescia, valevole per la sesta giornata di Serie B in programma sabato 21 settembre alle ore 15:00. Le prime due in classifica dopo cinque turni si sfidano all’Arena Garibaldi.

DIRETTA/ Pisa Reggiana (risultato finale 2-1): Sersanti fa il gol bandiera! (Serie B, 31 agosto 2024)

Nessuna sconfitta per i nerazzurri che hanno iniziato benissimo questa stagione. Pareggi contro Spezia (2-2) e Cittadella (1-1) e vittorie importanti contro Palermo e Reggiana in casa più la Salernitana in trasferta nell’ultimo turno.

Il Brescia invece aveva iniziato con una vittoria col Palermo e due sconfitta con Cittadella eReggiana , salvo poi accendere il motore e mettere in fila due successi contro il Sudtirol in trasferta per 2-1 e col Frosinone in casa per 4-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA BRESCIA

Questo è il paragrafo riguardante le probabili formazioni della diretta Pisa Brescia. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1. Tra i pali Semper, pacchetto arretrato composto da Canestrelli, Caracciolo e G. Bonfanti. A centrocampo Touré, Marin, Abildgaard e Beruatto a chiudere il reparto mentre Moreo e Tramoni supporteranno N. Bonfanti.

Modulo differente per il Brescia che si schiererà con il 4-3-2-1. In porta Lezzerini, difesa a quattro con Corrado, Papetti, Adorni e Dickmann. Bisoli e Besaggio saranno ai lati di Verreth mentre Olzer e Bjarnason saranno alle spalle di Borrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PISA BRESCIA

Secondo i bookmakers, le quote per le scommesse sulla diretta Pisa Brescia vedono i padroni di casa favoriti a 1.91 mentre il 2 fisso in favore degli ospiti si potrà trovare a 4.20. Il segno X del pareggio è invece quotato a 3.40, una via di mezzo.

“Entrambe le squadre a segno” è dato a 1.95 contro il No Gol è a 1.80. Infine, Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.15 e 1.67.