Formazioni Napoli Frosinone/ Quote: moduli speculari a confronto (Serie A, 14 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE: CHI GIOCA AL MARADONA?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Napoli Frosinone, partita che ci farà compagnia come lunch match nella 32^ giornata di Serie A 2023-2024: alle ore 12:30 di domenica 14 aprile i partenopei vanno a caccia di conferme dopo aver vinto a Monza, forse è tardi per raddrizzare una stagione iniziata male e che non si è mai risollevata (ricordiamo anche l’eliminazione dalla Champions League) ma il Napoli adesso ha il dovere almeno di lottare per il sesto posto che garantirebbe l’Europa League, per le posizioni superiori sembra essere davvero troppo tardi.

Il Frosinone sta invece vivendo un incubo: certamente il pareggio contro il Bologna è un risultato interessante, ma ha mosso pochissimo una classifica che parla di zona retrocessione dopo un girone di andata più che brillante, il calo per i ciociari è stato evidente e adesso si tratta di giocare sette finali per timbrare finalmente la prima salvezza in Serie A. Noi ci disponiamo nell’attesa della partita al Diego Armando Maradona, e intanto facciamo qualche incursione nelle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Frosinone.

NAPOLI FROSINONE: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Napoli Frosinone gettiamo uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su questa partita. Naturalmente i partenopei partono nettamente favoriti: vale 1,33 volte quanto messo sul piatto il loro successo, un’ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno 1, per contro la vittoria del Frosinone – che è regolata dal segno 2 – vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Il pareggio, eventualità che è identificata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 5,50 volte l’importo che avrete scelto di investire sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE

LE SCELTE DI CALZONA

Quasi tutta la rosa a disposizione di Francesco Calzona in Napoli Frosinone: gli unici indisponibili sono Mathias Olivera e lo squalificato Ngonge, dunque come terzino sinistro giocherà Mario Rui in una difesa che per il resto sarà confermata, con Juan Jesus che dopo l’addio di Rudi Garcia è diventato titolare e dunque affiancherà come sempre Rrahmani, con Di Lorenzo sulla destra e Meret in porta. Il punto di domanda per il Napoli è quello della mezzala sinistra: qui infatti potrebbe giocare ancora Zielinski che, nonostante sia ormai un separato in casa, vuole chiudere la sua esperienza partenopea in modo professionale e può ancora portare quel quid in più. L’alternativa è Hamed Traoré, mentre giocheranno sicuramente Zambo Anguissa e Lobotka; nel reparto avanzato le scelte sono già fatte, con Politano sulla destra e Kvaratskhelia sull’altro versante ad accompagnare Osimhen, che sta avendo un finale di stagione in crescita ma nonostante tutto non è stato quello dello scorso anno, come del resto tutto il Napoli.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Monterisi in dubbio, Oyono indisponibile: ancora problemi in difesa per Eusebio Di Francesco, che in vista di Napoli Frosinone prepara il 4-3-3 (tornato il suo modulo) con Zortea che si sposterebbe sulla fascia sinistra per fare spazio a Lirola dall’altra parte della difesa, mentre la coppia centrale sarebbe formata da Okoli e Simone Romagnoli che proteggeranno il portiere Turati. Ci sono però due alternative: Valeri a sinistra con Zortea a destra oppure la difesa a tre inserendo Bonifazi. In questo caso a rimanere in panchina sarebbe Brescianini, che invece con il modulo di cui sopra sarebbe una delle due mezzali; l’altra è chiaramente Mazzitelli, il regista in mezzo al campo dovrebbe essere ancora una volta Barrenechea. Per quanto riguarda il tridente, la valutazione che Di Francesco deve fare è quella sulla maglia da titolare a sinistra: Reinier appare in vantaggio su Demba Seck, allo stesso modo Cheddira dovrebbe spuntarla su un Kaio Jorge che ha avuto pochi momenti davvero brillanti (ma rientrava da un grave infortunio), a destra confermato Matias Soulé che però ha smarrito la via del gol, e si deve ritrovare per aiutare il Frosinone a salvarsi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, S. Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Eusebio Di Francesco











