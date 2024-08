PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MODENA:

Si accendono le luci al Maradona: le probabili formazioni di Napoli Modena ci anticipano in qualche modo quella che sarà la sfida valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Sicuramente fa effetto vedere una squadra reduce da una stagione con il tricolore sul petto disputare questo turno di coppa nazionale in questo sabato 10 agosto alle ore 21:15.

D’altronde il decimo posto dell’anno precedente è stata la più grande rappresentazione del caos vissuto dagli azzurri l’anno dopo lo Scudetto, con tre allenatori che si sono susseguiti spesso senza nemmeno fare in tempo a realizzare ciò che era appena accaduto: Garcia, Mazzarri e infine Calzona.

Per il Modena è stata una stagione senza infamia e senza lode con la salvezza arrivata con un certo distacco, ma al tempo stesso dei playoff lontani qualche punto di troppo per sognare in grande. Un’annata si può dire di gestione.

Chissà che i canarini non possono dare una cosa all’attuale annata calcistica facendo il colpaccio in casa del Napoli, come accaduto al Frosinone proprio in Coppa. Naturalmente è un altro Napoli, con nuovi innesti e soprattutto Antonio Conte in panchina.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Sicuramente non ci vorrà un indovino per capire pur senza guardare la favorita e il pronostico delle quote di Napoli Modena. La vittoria dei partenopei è quotata 1.18, una cifra bassissima soprattutto rispetto al 2 fisso a 12 volte la posta in palio. La X che garantirà i rigori dopo il 90′ è a 7.

Con Osimhen che non prenderà parte alla sfida, gli occhi saranno tutti su Kvaratskhelia. Il numero 77 georgiano riuscirà a bagnare l’esordio stagionale e sotto la guida di Conte con un gol? La rete si aggira tra l’1.90 e i 2.10.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MODENA

LA PRIMA DI CONTE

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha dato alla città partenopea la spinta giusta per risollevare una situazione pessima. Per il Comandante, il modulo sarà 3-4-2-1. Tra i pali confermato Meret, nonostante il brutto errore con il Girona in amichevole, difeso da Di Lorenzo spostato a braccetto, Rrahmani e il neo arrivato Buongiorno. Mazzocchi e Spinazzola agiranno da esterni con Lobtoka-Anguissa come coppia centrale. In attacco Raspadori sarà supportato da Politano e Kvaratskhelia.

LA REPLICA DI BISOLI

Il Modena è pronto all’impresa. Gli uomini di Bisoli si schierano con il 3-5-1-1, una formazione un po’ più conservativa rispetto a quella di Conte con il doppio trequartista. Tornando ai gialloblu, in porta Gagno con l’ex Milan e Atalanta Caldara insieme a Zero e Cruz in difesa. Bozhanaj a destra, Cotali a sinistra e il trio Santoro-Magnino-Battisella che occuperà il centrocampo. Davanti ci sarà Gliozzi con Palumbo alle sue spalle.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MODENA: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.. All. Conte

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Bozhanaj, Santoro, Magnino, Battistella, Cotali; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli