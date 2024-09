PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA: LE SCELTE PER IL BIG MATCH!

Grande spettacolo con le probabili formazioni Olanda Germania: la partita vale per la seconda giornata nel girone 3 di Nations League 2024-2025, ovviamente nella Lega A, e si gioca ad Amsterdam alle ore 20:45 di martedì 10 settembre. È il big match di un girone che, almeno secondo pronostico, dovrebbe essere dominato da queste due nazionali che si giocheranno l’accesso alla Final Four: la Germania ha già fatto vedere di voler ripartire dalla delusione dell’Europeo casalingo, chiuso ai quarti contro la Spagna, e ha demolito l’Ungheria con un netto 5-0, attenzione però perché anche l’Olanda ha segnato cinque gol.

Formazioni Inghilterra Finlandia/ Quote, turnover per Carsley (Nations League, 10 settembre 2024)

La nazionale orange agli Europei ha raggiunto la semifinale e ha sfiorato l’ultimo atto, è dunque in grande crescita e all’esordio in questa Nations League ha battuto 5-2 la Bosnia, avversaria sicuramente di livello inferiore ma comunque superata senza fronzoli, con una grande potenza offensiva. Adesso sarà interessante scoprire quello che succederà in campo alla Johan Cruijff Arena, aspettando il calcio d’inizio della partita facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni Olanda Germania.

DIRETTA/ Francia Belgio (risultato finale 2-0): Deschamps si rialza! (9 settembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO, PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

Andiamo a scoprire, parlando delle probabili formazioni Olanda Germania, le quote che l’agenzia Bwin ha previsto per questa partita di Nations League. Grande equilibrio in campo, perché il segno 1 per la vittoria dell’Olanda vale 2,60 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che regola il successo esterno della Germania vi farebbe guadagnare 2,55 volte la posta in palio, dunque una partita che potremmo considerare da tripla e nella quale l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.

Risultati Nations League, le classifiche/ Diretta gol live score: Italia al primo posto! (9 settembre)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

LE MOSSE DI KOEMAN

Turnover o conferme per Ronald Koeman? Nelle probabili formazioni Olanda Germania possiamo provare a “mischiare” le carte: in difesa potrebbe rimanere tutto invariato con Verbruggen in porta, Van Dijk e De Ligt davanti a lui e i due terzini che sarebbero Dumfries (Geertruida in alternativa) e Aké, mentre a centrocampo potrebbe giocare Timber che però rimane l’unica alternativa a Gravenberch e Schouten, di conseguenza possiamo ipotizzare che questi due siano confermati a meno che venga arretrato Reijnders.

In questo caso allora vedremmo un nuovo trequartista che potrebbe essere Xavi Simons, che rispetto alla vittoria contro la Bosnia agirebbe al centro. Sulla corsia destra potrebbe essere utilizzato Malen; conferma per Gakpo nel ruolo di laterale sinistro, mentre come prima punta il ballottaggio è quello tra Zirkzee, in gol alla prima da titolare, e Weghorst che di solito fa molto bene dalla panchina, il terzo incomodo è Brobbey che però dovrebbe nuovamente essere escluso dalla formazione titolare.

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Anche Julian Nagelsmann deve prendere delle decisioni, nelle probabili formazioni Olanda Germania possiamo pensare che nel suo 4-2-3-1 ci saranno dei volti nuovi e uno di questi sarebbe Mittelstadt utilizzato a sinistra in difesa, con Henrichs che invece andrebbe a giocare a destra liberando così Kimmich da questo ruolo e riportandolo al centro del campo. Qui, potrebbe venire lanciato titolare il classe 2004 Aleksandar Pavlovic andato in gol contro l’Ungheria; se la vede con Andrich e Gross soprattutto, mentre a protezione di Ter Stegen giocherebbero Tah e Schlotterbeck con la possibile incursione di Koch.

Per quanto riguarda la zona offensiva, difficile vedere delle soluzioni alternative ma una di queste è appunto quella che riguarda Havertz schierato da centravanti tattico; Musiala e Wirtz resterebbero titolari sulla trequarti, la terza maglia la potrebbe allora occupare Fuhrich che sarebbe titolare a sinistra ma staremo a vedere, perché la partita contro l’Olanda rimane comunque molto importante anche sul piano del messaggio da mandare alle avversarie.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA: IL TABELLINO

OLANDA (4-2-1-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Weghorst. Allenatore: Ronald Koeman

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Henrichs, Tah, Schlotterbech, Mittelstadt; Kimmich, A. Pavlovic; Wirtz, Havertz, Musiala; Fullkrug. Allenatore: Julian Nagelsmann