Formazioni Polonia Olanda/ Quote: Koeman, guai a centrocampo (Euro 2024, oggi 16 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA: LE PRIME SCELTE DI ALTRI DUE CT

Con le probabili formazioni di Polonia Olanda possiamo presentare un’altra partita di Euro 2024, in questo caso in programma ad Amburgo per la prima giornata del girone D, che è anche quello della Francia. Gruppo quindi certamente interessante e di livello alto, nel quale l’Olanda potrebbe essere la seconda favorita, sebbene non sia stata fortunata con gli infortuni di recente, come vedremo in particolare a centrocampo, rendendo allora forse più difficile il sogno di tornare finalmente a vincere qualcosa 36 anni dopo l’unico titolo in bacheca per l’Olanda, che continuano ad essere gli Europei del 1988, in piena epoca “rossonera” per gli Orange.

La Polonia invece è sempre a metà del guado, in anni recenti avrebbe potuto avere potenzialità anche interessanti, che tuttavia non è mai riuscita ad esprimere del tutto. In questo momento è forse un po’ in calo, come dimostra il fatto che agli Europei si sia qualificata tramite spareggi ma chissà se paradossalmente stavolta, con aspettative più basse, possano arrivare risultati migliori. Di certo tuttavia già passare il girone non sarà facile: fondamentale partire con il piede giusto, un motivo in più per analizzare con la massima attenzione le probabili formazioni di Polonia Olanda.

PRONOSTICO E QUOTE POLONIA OLANDA

Una pausa nelle probabili formazioni di Polonia Olanda, come sempre per dare uno sguardo al pronostico secondo le quote fornite dall’agenzia Snai: il segno 2 per la vittoria dell’Olanda è nettamente favorito e quindi quotato a 1,55, il segno 1 per il successo della Polonia varrebbe invece ben 6,00 volte la posta in palio e di conseguenza si colloca a un valore intermedio il segno X, con il pareggio proposto a quota 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA

MODULO E TITOLARI PER PROBIERZ

Nelle probabili formazioni di Polonia Olanda il modulo di riferimento per il c.t. polacco Michal Probierz è il 3-5-2, con l’intoccabile Szczesny in porta, protetto dalla difesa a tre guidata da Kiwior e con Bednarek e Dawidowicz ai suoi fianchi. Sulla linea di centrocampo troveremo innanzitutto i due esterni, cioè Frankowski favorito su Bereszynski a destra e “l’italiano” Zalewski in vantaggio su Grosicki a sinistra. Il regista titolare dovrebbe invece essere Moder, con ai fianchi le mezzali Piotrowski e Zielinski, infine in attacco è naturalmente intoccabile l’eterno Lewandowski e Swiderski potrebbe essere favorito su Buksa e Piatek per affiancarlo.

ECCO LE PRIME INDICAZIONI DA KOEMAN

Situazione non facile per Ronald Koeman sul fronte Orange delle probabili formazioni di Polonia Olanda in particolare a centrocampo, dove hanno dovuto alzare bandiera bianca in momenti diversi Koopmeiners, De Jong e De Roon: centrocampo da rifare nel modulo 4-2-1-3 nel quale Reijnders dovrebbe trovare spazio sulla trequarti con Veerman e Schouten mediani, mentre in difesa tutto è più chiaro con Van Dijk e De Vrij davanti al portiere Verbruggen e i due terzini Frimpong a destra e Aké a sinistra. Attenzione invece al tridente, dove potremmo schierare Xavi Simons, Depay e Gakpo ma ognuno di loro ha una valida alternativa e quindi possono certamente sperare anche Bergwijn, Weghorst e Malen.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA: IL TABELLINO

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Kiwior, Dawidowicz; Frankowski, Piotrowski, Moder, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Swiderski. All. Probierz.

OLANDA (4-2-1-3): Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Vrij, Aké; Veerman, Schouten; Reijnders; Xavi Simons, Depay, Gakpo. All. Koeman.











