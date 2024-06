Infortunio Koopmeiners, cosa si è fatto?/ L’Olanda perde un altro top player per gli Europei (11 giugno 2024)

INFORTUNIO KOOPMEINERS È GRAVE? ECCO COSA SI E’ FATTO. L’OLANDA PERDE UN PEZZO PREGIATO PER GLI EUROPEI

L’allarme è scattato ieri sera durante il riscaldamento pre-partita e oggi è arrivata la notizia ufficiale, Teun Koopmeiners salterà gli Europei dopo l’infortunio all’inguine. Cosa si è fatto Il centrocampista dell’Atalanta? Si è fermato prima di Olanda Islanda per un dolore all’inguine che aveva da subito preoccupato il ct Ronald Koeman che oggi ha avuto la brutta notizia. Koopmeiners era pronto a giocare l’Europeo da protagonista al termine di una stagione che lo ha visto segnare 15 reti e servire 7 assist e vincere la sua prima Europa League proprio con la maglia dell’Atalanta di Gasperini. Il centrocampo della nazionale di Koeman perde uno dei suoi pezzi pregiati al termine di due amichevoli che avevano dato grandi segnali ai tifosi olandesi a cinque giorni dal debutto della nazionale ad Euro2024 contro la Polonia. Le caratteristiche di Koopmeiners avrebbero regalato a Koeman un’importante alternativa in un centrocampo ricco di qualità ma con qualche pecca sotto il punto di vista quantitativo.

DIRETTA/ Roma Atalanta U18 (risultato 0-0) streaming video: Torriani salva su Nardozi! (oggi 11 giugno 2024)

INFORTUNIO KOOPMEINERS, ANCHE DE JONG NON CI SARÀ AD EURO2024

L’infortunio Koopmeiners è la seconda grande tegola che l’Olanda di Ronald Koeman dovrà superare dopo il forfait di Frenkie De Jong costretto a rinunciare agli Europei dopo aver provato a recuperare per l’ultima amichevole contro l’Islanda. Adesso il centrocampo oranje sarà composto da soli cinque elementi con Koeman che ha deciso di chiamare il terzino del Borussia Dortmund Ian Matseen al posto dei due centrocampisti. A comporre il qualitativo centrocampo dell’Olanda saranno Joey Veerman e Jerdy Schouten del PSV, Ryan Gravenberch del Liverpool, Tijjani Reijnders e Georgino Wijnaldum dell’Al-Ettifaq che avranno l’arduo compito di sostituire l’infortunio Koopmeiners e De Jong. Nonostante queste due assenze, però, l’Olanda si presenterà in Germania con la consapevolezza di essere una nazionale ricca di talento e con la possibilità di stupire tutti e andare avanti in questa competizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA